USA setzen Zahlungen ans Hilfswerk aus Mehrere UN-Mitarbeiter der Verwicklung in Hamas-Angriff verdächtig

Nach Berichten, wonach zwölf Mitarbeiter von UNRWA am Terror der Hamas gegen Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen, setzt die USA Zahlungen an das UN-Hilfswerk für Palästinenser bis auf Weiteres aus.

Die Vereinigten Staaten seien „äußerst beunruhigt“ und setzten Zahlungen aus „während wir diese Anschuldigungen und die Schritte, die die Vereinten Nationen unternehmen, prüfen“, hieß es in einer Stellungnahme des U.S. Department of State am Freitag.

Die UNRWA versprach, die von Israel übermittelten Hinweise auf eine mutmaßliche Beteiligung zu prüfen: „Ich habe die Entscheidung getroffen, die Verträge dieser Mitarbeiter sofort zu kündigen und eine Untersuchung einzuleiten, um unverzüglich die Wahrheit herauszufinden“, sagte UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini laut einer am Freitag veröffentlichten Erklärung des UN-Hilfswerks. Es seien „schockierende Anschuldigungen.“

„Jeder UNRWA-Mitarbeiter, der an Terroranschlägen beteiligt war, wird zur Verantwortung gezogen, auch durch strafrechtliche Verfolgung“, sagte Larrarini.

UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich ebenfalls entsetzt über die Nachricht. Er drohte den Betroffenen ebenfalls mit einer sofortigen Entlassung sowie strafrechtlichen Konsequenzen, sollte die Untersuchung ihre Beteiligung an den Attacken ergeben.

Mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen seien seit Beginn des Krieges auf Hilfe angewiesen. Israel hatte die UN und ihre in Gaza aktiven Organisationen bereits zuvor scharf kritisiert und unter anderem, weil der Raub von Hilfslieferungen durch die Hamas nicht thematisiert werde und die WHO „in geheimer Komplizenschaft mit der Hamas“ den terroristischen Missbrauch von Krankenhäusern decke. (Tsp, dpa)