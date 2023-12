Venezuela will Teil von Guyana annektieren Droht jetzt auch noch ein Krieg in Südamerika?

Venezuela will einen Teil von Guyana erobern: Nach einer nicht bindenden Volksabstimmung hat der autoritäre venezolanische Präsident Nicolás Maduro den Anspruch seines Landes auf einen Teil des Nachbarstaats unterstrichen.

Es solle ein neuer Bundesstaat namens „Guayana Esequiba“ geschaffen und Ölförderlizenzen nach venezolanischem Recht für die Region vergeben werden, teilte der Staatschef nach einem Fernsehbericht am Dienstag bei einer Regierungssitzung mit. Zudem zeigte er eine neue Landkarte für die Schulen des südamerikanischen Landes, auf der der umstrittene Teil des Nachbarlandes Guyana als 24. venezolanischer Bundesstaat ausgewiesen ist.

„Bedrohung des Friedens“

Guyanas Regierung bezeichnete das Referendum als Bedrohung seiner Sicherheit und des Friedens und nannte das Referendum „Handbuch einer Annektion“.

„Noch nie gab es so viele Spannungen zwischen Guyana und Venezuela wie jetzt“, sagte Rocío San Miguel, Sicherheits- und Verteidigungsexpertin und Direktorin der Organisation Control Ciudadano, der spanischen Zeitung „El País“.

160.000 Quadratkilometer ist die Region Essequibo groß.

Anspruch Venezuelas auf die rohstoffreiche Region Essequibo im Nachbarstaat Guyana © AFP, Stand 6. Dezember 2023, Tsp/Rita Böttcher

Das rund 160.000 Quadratkilometer große Gebiet Essequibo macht etwa zwei Drittel von Guyanas Territorium aus. Geostrategisch interessant ist es, weil sich dort Öl, seltene Erden, Bauxit, Mangan, Diamanten und Goldvorkommen befinden.

Die derzeitigen Grenzen des Gebiets wurden 1899 in einem Schiedsspruch eines Tribunals in Paris festgelegt, den die USA und Großbritannien veranlasst hatten. Venezuela beruft sich auf ein Abkommen mit dem Vereinigten Königreich von 1966 – wenige Monate, bevor die damalige Kolonie Britisch-Guayana unabhängig wurde. Dieses sah eine Verhandlungslösung des Disputs vor.

US-Konzern fördert dort Öl

Der Grenzkonflikt verschärfte sich, als 2015 vor der Atlantikküste Essequibos große Ölvorräte gefunden wurden. Guyana, eines der ärmsten Länder Südamerikas, erteilte dem US-Ölkonzern Exxon Mobil Förderlizenzen – weshalb nun auch die USA in den Konflikt hineingezogen werden könnten.

Luftaufnahme der Aerial Rupununi-Savanne in Guyana nahe der Grenze zu Brasilien und Venezuela. Das Gebiet ist wegen reicher Ölvorkommen begehrt. © AFP/MARTIN SILVA

ExxonMobil fördert seit 2018 an der Spitze eines Konsortiums in der umstrittenen Region Öl – und hofft, sich weitere Konzessionen zu sichern.

Bis 2035 könnte das Land rund 1,7 Millionen Barrel Öl täglich fördern. Weil die Konzessionen äußerst intransparent und unvorteilhaft für Guyana seien, bezeichnet Maduro Guyanas Präsidenten Irfaan Ali als „Sklave von ExxonMobil”. Irfaan Ali wiederum entgegnete, er erwäge den Bau von US-Militärbasen an der Grenze. Die Eskalation beunruhigt auch das Nachbarland Brasilien. Dessen Militär verstärkte am Wochenende seine Truppen an der gemeinsamen Grenze im Dreiländereck.

Ein langer Konflikt

Die Region, benannt nach dem größten Fluss des Landes, ist eine megadiverse, weitgehend unberührte Gegend mit tropischen Wäldern, wasserreichen Savannen und Tafelbergen. Vor allem Indigene leben hier – weitestgehend autark, mit großen Autonomierechten. Insofern steht zu bezweifeln, dass sie die von Maduro angebotene venezolanische Staatsbürgerschaft annehmen wollen.

Jahrzehntelang interessierte sich Venezuela nicht besonders für die Dschungelregion. Besonders der sozialistische Expräsident Hugo Chávez war mehr an guten nachbarschaftlichen Beziehungen interessiert, um seinen regionalen Führungsanspruch zu zementieren.

Er exportierte verbilligtes Erdöl nach Guyana, damals ein bitterarmes Land. Die venezolanische Opposition kritisierte damals Chávez Nachlässigkeit. Erst unter Maduro, als es mit Venezuela wirtschaftlich bergab ging, gab es wieder Gespräche über Essequibo.

Seit 2018 beschäftigt sich auch der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag mit dem Streit über Essequibo. © AFP/MARTIN SILVA

Guyana rief nach ersten Erdölfunden 2018 den Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag an und forderte die Richter auf, den Grenzbeschluss von 1899 für gültig und verbindlich zu erklären. Der IGH nahm den Fall an, obwohl Venezuela die Zuständigkeit des Gerichts bestreitet. Ein Urteil wird jedoch erst in einigen Jahren erwartet.

Im Vorfeld des Referendums forderte der IGH Maduro auf, den Konflikt nicht zu verschärfen und erklärte, die Volksabstimmung habe keinerlei juristische Wirkung. Doch für Maduro ist das Thema ein willkommenes Ventil, um von seinen derzeitigen innenpolitischen Schwierigkeiten abzulenken.

„Für den Rest der Welt liegt die Frage um Essequibo in den Händen des Internationalen Gerichtshofs, aber Venezuela lehnt die Zuständigkeit dieses Gerichts ab“, sagte Phil Gunson, Experte bei der International Crisis Group, dem britischen Sender BBC.

Maduro im Wahlkampffieber

Maduro verwaltet eine korrupte staatliche Mangelwirtschaft und verliert zusehends Rückhalt, auch in den eigenen Reihen. Die notleidende Bevölkerung hat sich derweil auf die größte Völkerwanderung der neuzeitlichen Geschichte Lateinamerikas gemacht.

Venezuelas Präsident Maduro bei der Verkündigung der Ergebnisse des Referendums über Essequibo. Er steht kommendes Jahr vor einer schwierigen Wiederwahl. © AFP/Pedro Rances Mattey

Rund acht Millionen Venezolaner flohen in den vergangenen zehn Jahren vor Hunger, Repression und Unsicherheit. Die internationale Gemeinschaft, allen voran die USA und die Europäische Union, verlangen transparente und faire Wahlen im kommenden Jahr, um die Sanktionen aufzuheben. Doch eine solche Wahl würde Maduro laut Umfragen höchstwahrscheinlich verlieren.

„Maduro ist ein unpopulärer Präsident und steht im nächsten Jahr vor einer schwierigen Wiederwahlkampagne“, erklärt Phil Gunson. „Ich glaube, er hat gehofft, ein Thema zu nutzen, das wirklich alle Venezolaner vereint, denn die große Mehrheit glaubt, dass er (der Essequibo) ihnen gehört, aber die Strategie ist nicht aufgegangen.“

Ähnlich sieht das Rocío San Miguel: „Der Konflikt mit Guyana zeigt, wie bedroht sich die venezolanische Regierung im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2024 fühlt.“ Der Konflikt könnte zur Ausrufung des Ausnahmezustands führen, der wiederum die Aussetzung der Wahlen bedeuten könnte, meint die Sicherheitsexpertin.

Für Phil Gunson scheint es keinen klaren Weg für die venezolanische Regierung zu geben, ihre Versprechen bezüglich der Einnahme von Essequibo einzuhalten: „Es sei denn, der IGH entscheidet auf wundersame Weise zu Gunsten Venezuelas oder die venezolanische Regierung ergreift militärische Maßnahmen, um die Region zu erobern.“ Beides hält er für unwahrscheinlich.