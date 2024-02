Vorstoß nach Rafah „vorbereitet“ Netanjahu lehnt Hamas-Vorschlag für Feuerpause ab

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Jerusalem den Vorschlag der radikal-islamischen Hamas für eine Feuerpause ab. Nur ein totaler Sieg werde es Israel erlauben, Sicherheit wieder herzustellen, so der Präsident.

Es gebe keine Alternative zum militärischen Kollaps der Hamas. Zur Befreiung der im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln sei anhaltender militärischer Druck nötig. Der Sieg sei in Reichweite, er sei eine Frage von „Monaten“.

Zudem sagte Netanjahu, er habe die israelische Armee angewiesen, sich auf ein Vorrücken nach Rafah „vorzubereiten“. Die Stadt im südlichsten Teil des Gazastreifens ist die einzige, in der noch keine israelischen Truppen operieren. Doch ein Vorstoß gilt als besonders schwierig, da gleichzeitig hunderttausende Palästinenser in das Gebiet geflohen sind. Dennoch wurde ein israelisches Vorrücken in diese letzte verbliebene Hochburg der Hamas erwartet.

Die Hamas hatte eine Waffenruhe von 135 Tagen im Gazastreifen vorgeschlagen. In drei Phasen von jeweils 45 Tagen sollten demnach alle verbliebenen Geiseln im Gegenzug für die Entlassung palästinensischer Gefangener freikommen. Darunter sollten auch zahlreiche wegen Terrors zu lebenslanger Haft verurteilte Terroristen sein. Zudem sollte das israelische Militär abziehen und eine Vereinbarung zur Beendigung des seit Anfang Oktober währenden Krieges erzielt werden. (Tsp, Reuters, APF)