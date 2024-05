Wann ist ein Staat ein Staat? Welche Folgen die Anerkennung Palästinas hat

In Israel löste die Ankündigung in der vergangenen Woche große Empörung und einen diplomatischen Streit aus: Drei europäische Staaten tun nun das, was 143 von 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen teils seit Jahren tun. Spanien, Norwegen und Irland erkennen Palästina als Staat an.

Die meisten westlichen Nationen, wie die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, sind diesen Schritt noch nicht gegangen.

Als Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez am Mittwoch die Anerkennung formell verkündete, versuchte er zu besänftigen: „Dies ist eine historische Entscheidung, die ein einziges Ziel hat: den Israelis und den Palästinensern zum Frieden zu verhelfen“, sagte er. Aber macht sie Palästina zu einem Staat?

Staatsvolk, Staatsgebiet, Regierung

Obwohl der Großteil der UN-Mitgliedsländer Palästina anerkennt, bleibt der genaue Status der palästinensischen Gebiete umstritten. Nach internationalem Recht gibt es drei Kriterien, die ein Staat erfüllen muss, um als solcher anerkannt zu werden.

„Ein politisches Gebilde ist ein Staat im Sinne des Völkerrechts, wenn es ein Staatsvolk gibt, ein Staatsgebiet und eine wirksame Regierung“, sagt Anne Peters dem Tagesspiegel. Sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.

An dem ersten Kriterium bestehen aus Sicht der Völkerrechtlerin keine Zweifel: Die Palästinenserinnen und Palästinenser bilden das Staatsvolk.

Komplizierter wird es schon beim zweiten Punkt, dem Staatsgebiet. Denn das palästinensische Autonomiegebiet erstreckt sich auf das besetzte Westjordanland und den Gazastreifen, die räumlich voneinander getrennt sind. Auch aufgrund israelischer Siedlungen ist der genaue Grenzverlauf umstritten. Ebenso ungeklärt bleibt der politische Status von Ost-Jerusalem.

Aus Sicht von Anne Peters ist das jedoch kein Hinderungsgrund. Sie verweist auf andere Länder, die sogenannte Exklaven haben und deren Staatlichkeit niemand anzweifelt, etwa das italienische Campione in der Schweiz.

Der wohl umstrittenste Punkt ist die Frage der effektiven Staatsgewalt. „In Bezug auf Palästina ist vor allen Dingen das Kriterium einer wirksamen Regierung problematisch“, erklärt die Völkerrechtlerin. Die Autonomiebehörde unter Mahmud Abbas regiert nur im Westjordanland, wenngleich es von Israel in vielen Teilen verwaltet wird. Im Gazastreifen herrschte – jedenfalls bis zum 7. Oktober – die Hamas.

Ob die palästinensische Autonomiebehörde ein ausreichendes Maß an Staatsgewalt über ihre Gebiete ausübt, ist also fraglich. Genauso gibt es unter Völkerrechtler:innen verschiedene Auffassungen, welche konkreten Anforderungen von einer Regierung erfüllt werden müssen.

Anerkennung liegt im Ermessen des jeweiligen Staates

Hier kommt die Politik ins Spiel: Denn die Anerkennung liegt im Ermessen des Landes, das sie ausspricht. Was aber ändert sich mit der Entscheidung von Spanien, Norwegen und Irland?

Durch die Anerkennung allein entsteht noch kein Staat. „Sonst hätte man das seltsame Ergebnis, dass ein Gebilde im Verhältnis zum anerkennenden Staat ein Staat wäre, im Verhältnis zu anderen Staaten aber nicht“, sagt Anne Peters.

Doch praktisch gesehen hilft es Palästina durchaus, wenn andere Länder es als Staat ansehen. Es erleichtert den Beitritt zu internationalen Organisationen und den Abschluss völkerrechtlicher Verträge.

Noch keine UN-Mitgliedschaft

Bei den Vereinten Nationen (UN) ist Palästina zwar kein Mitgliedstaat, hat aber Beobachterstatus. Mitte Mai stimmte die UN-Vollversammlung mit großer Mehrheit für eine Stärkung der Rechte Palästinas: Damit hat es seitdem mehr Möglichkeiten, an Sitzungen teilzunehmen und Anträge zu stellen. Doch ein reguläres Stimmrecht fehlt weiterhin.

Deutschland enthielt sich bei der Abstimmung. Auch in Bezug auf eine mögliche Anerkennung Palästinas äußert man sich hierzulande zurückhaltend.

Vergangene Woche forderte Außenministerin Annalena Baerbock erneut direkte Verhandlungen beider Seiten für eine Lösung des Nahostkonflikts und für eine Zweistaatenlösung mit friedlich nebeneinander lebenden Israelis und Palästinensern.

„Für eine Lösung dieser furchtbaren Situation, die wir gerade erleben müssen, da braucht es eben keine symbolische Anerkennung, sondern da braucht es eine politische Lösung“, sagte die Grünen-Politikerin. Ein eigenständiger palästinensischer Staat aber bleibe „festes Ziel deutscher und europäischer Außenpolitik“.