War Macrons Wahlidee eine gute? „Frankreich droht ein sozialer Bürgerkrieg“

Herr Sawicki, war es eine gute Idee von Präsident Macron, die Nationalversammlung aufzulösen und Neuwahlen auszurufen?

Der Zeitpunkt ist schlecht gewählt und Macron droht zu scheitern. Denn Macron ging davon aus, dass die Linke gespalten ist und kein Wahlbündnis zustande bekommt. Und dass die Angst vor dem rechtsradikalen Rassemblement National (RN) weiterhin wirkt. So hat er sich für diesen Elektroschock entschieden in der Hoffnung, dass eine Mehrheit der Franzosen sagt, dass es keine Alternative zu ihm gibt.

Doch er hat völlig unterschätzt, wie groß die Ablehnung ist, die ihm entgegenschlägt. In den Augen vieler Franzosen ist Macron ein Präsident, der kein Verständnis für die Nöte der Menschen zeigt, der brutal und autoritär regiert. Er wird das bei den Wahlen zu spüren bekommen.

Warum ist Macron so verhasst?

Es ist nicht nur seine Politik, sondern seine Art, wie er Politik macht. Nehmen Sie die Rentenreform: Es hat überhaupt keine Verhandlungen gegeben, auch die Ansichten der Gewerkschaften hat er ignoriert. Stattdessen hat er die Reform mit der Brechstange durchgesetzt.

Er äußerte sich mehrfach extrem abfällig über die Franzosen. Einmal erklärte er einem Arbeitslosen, dass man nur die Straße überqueren müsse, um Arbeit zu finden. Dann hat er die Franzosen allgemein als „widerspenstige Gallier“ bezeichnet. Daher gibt es sehr, sehr starke Ressentiments gegen diesen Präsidenten.

Zur Person Frédéric Sawicki, 61, ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität Panthéon-Sorbonne in Paris. Er forscht zu politischen Parteien, insbesondere der Sozialistischen Partei. Von ihm stammt das Buch „Les réseaux du parti socialiste − Sociologie d’un milieu partisan“ (Die Netzwerke der sozialistischen Partei − Soziologie eines Parteimilieus), dessen Erstausgabe 2017 in überarbeiteter Form erschien. Frédéric Sawicki © privat

Warum hat er dann trotzdem Neuwahlen ausgerufen?

Der Präsident stellt sich seit einiger Zeit die Frage, ob er die Nationalversammlung auflösen soll. Er hat dort seit 2022 keine absolute Mehrheit mehr. Seither regierten seine Regierungen viel mithilfe des Verfassungsartikels 49.3, der es erlaubt, Gesetze ohne Abstimmung im Parlament durchzusetzen. Zudem befürchtete er für den Herbst, nach den Olympischen Spielen und der Sommerpause, einen Misstrauensantrag im Parlament.

Welche Themen bewegen die Franzosen vor der Wahl?

Auf der Linken wirft man dem Präsidenten eine viel zu liberale Wirtschaftspolitik vor und innenpolitisch ist er vielen zu konservativ und repressiv. Beispiele dafür sind die Einführung von Schuluniformen und das harte Vorgehen gegen Demonstranten in den letzten Jahren.

Eher konservativ eingestellte Wähler stören sich ebenfalls an Macrons Wirtschafts- und Sozialpolitik: Sie sind der Meinung, dass er viel Geld ausgegeben hat, ohne dass dies große Auswirkungen auf die Kaufkraft der Bürger gehabt hätte. Dies ist eines der beherrschenden Themen.

Die zerstrittene Linke – also Linksradikale, Sozialisten und Grüne – hat es innerhalb eines Tages geschafft, sich zu einer „neuen Volksfront“ zusammenzuschließen. Ist das ein stabiles Bündnis?

Bereits bei der Parlamentswahl im Juni 2022 hatte sie sich innerhalb kurzer Zeit zum Bündnis Nupes zusammengetan, trotz der starken Gegensätze zwischen den Umweltschützern, Sozialisten und der linksradikalen „La France Insoumise“ (LFI). Dieses Bündnis war danach zwar tot, aber nun versuchen sie es noch einmal. Doch es gibt große Meinungsverschiedenheiten, insbesondere über die Rolle des Vorsitzenden der LFI, Jean-Luc Mélenchon.

Zu hoch gepokert? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor dem Élysée-Palast. © REUTERS/Benoit Tessier

Mélenchon möchte Premierminister werden. Könnte das den Erfolg des Bündnisses verhindern, weil er für viele nicht wählbar ist?

Die Gegner des linken Bündnisses, also Macron und die Rechten, versuchen, Mélenchon als Schreckgespenst darzustellen. Aber selbst wenn das Bündnis gewinnt, wird es keine absolute Mehrheit haben, das scheint absolut unmöglich.

Als stärkste Fraktion könnte es eventuell den Premierminister stellen. Dieser bräuchte dann aber die punktuelle Unterstützung von Abgeordneten der Mitte. Der Premierminister müsste daher zwangsläufig jemand sein, der zum Kompromiss fähig ist – das trifft auf Mélenchon nicht zu. Ich rechne daher nicht damit, dass er Premierminister werden wird.

Le Pen möchte nicht mit einer Partei in Verbindung gebracht werden, in der die Nazis verharmlost werden, wenn sie in Frankreich eine Mehrheit bei den Wahlen bekommen will. Frédéric Sawicki über Marine Le Pens Lossagung von der AfD

Kann die Linke denn Wähler des ehemaligen Macron-Lagers dazugewinnen?

Das ist noch ungewiss. In vielen Wahlkreisen könnten Kandidaten aller drei Blöcke in die zweite Runde kommen. Alles wird davon abhängen, welche Marschrichtung Macron danach ausgibt: Wird seine Partei im zweiten Wahlgang ihren Kandidaten zurückziehen und dazu aufrufen, den vielleicht aussichtsreicheren Kandidaten des Linksbündnisses zu wählen, um einen Sieg des RN zu verhindern?

Wir dürfen nicht vergessen, dass viele linke Wähler bei der Präsidentschaftswahl 2022 für Macron gestimmt haben, nur um Le Pen zu verhindern. Wenn Macron sich jetzt nicht ähnlich verhält, wäre das eine große Enttäuschung.

Macron verteufelt die Linke derzeit als genauso großes Übel wie die Rechtsextremen. Beiden wirft er vor, sie könnten einen Bürgerkrieg auslösen.

Diese drastische Konfrontation ist wiederum ein Effekt unseres Mehrheitswahlrechts mit zwei Wahlgängen. Im ersten Wahlgang, an dem Kandidaten aller Parteien teilnehmen, sind die potenziellen Linken-Wähler und ihre Kandidaten die größte Konkurrenz für Macrons Partei. Daher greift Macron die Linke heftig an – auch wenn er ihre Stimmen für seine Kandidaten im zweiten Wahlgang noch brauchen wird. Umgekehrt bräuchten linke Kandidaten, die im zweiten Wahlgang in der aussichtsreicheren Position gegen den RN sind, dann die Stimmen der Macronisten.

Das Wahlsystem Frankreichs Der erste Wahlgang für die Parlamentswahlen in den 577 Wahlkreisen findet am 30. Juni statt. Sollte in einem Wahlkreis kein Kandidat eine absolute Mehrheit erhalten, gibt es einen zweiten Wahlgang am 7. Juli. Dafür qualifizieren sich die beiden an der Spitze liegenden Kandidaten, aber auch solche, die einen Stimmenanteil von 12,5 Prozent der eingeschriebenen Wahlberechtigten auf sich vereinen können. Daher kann es bei einer hohen Wahlbeteiligung dazu kommen, dass drei Kandidaten in die zweite Runde gelangen. In dieser reicht eine einfache Mehrheit für den Sieg. Laut den jüngsten Ipsos-Umfragen vom 27. Juni wollen 36 Prozent der Wähler für den Rassemblement National und seine Verbündeten stimmen, 29 Prozent für das Linksbündnis und 19,5 Prozent für die Präsidentenpartei Renaissance und ihre Partner.

Marine Le Pen bemüht sich seit Jahren darum, den Ruf des RN als antisemitische und rassistische Partei loszuwerden. Darum hat sie vor Jahren sogar ihren Vater und Parteigründer Jean-Marie Le Pen ausgeschlossen. Ist ihre Partei immer noch rassistisch oder nicht?

Kürzlich hat eine Reportage viel Wirbel ausgelöst, in der ein Anhänger des RN seine schwarze Nachbarin rassistisch beschimpft. Marine Le Pen sagte dazu, sie verstehe das Problem nicht und könne keinen Rassismus erkennen.

Es ist offensichtlich, dass der RN versucht, sich als freundliche, konservative Partei im republikanischen Spektrum zu präsentieren. Aber er ist und bleibt ausländerfeindlich und rassistisch. Eines seiner Ziele ist es, eine „nationale Präferenz“ in der Verfassung festzuschreiben. So sollen Franzosen bei Arbeitssuche und Wohnungssuche bevorzugt und der Zugang zu Sozialleistungen für Ausländer massiv eingeschränkt werden. Da dies gegen europäische Verträge verstoßen könnte, soll es in der Verfassung festgelegt werden. Sie wollen auch das Geburtsrecht abschaffen, nach dem jedes in Frankreich geborene Kind automatisch die französische Staatsbürgerschaft hat. Damit stellen sie ein konstituierendes Prinzip der französischen Republik infrage.

Inszeniert sich als volksnah: Marine Le Pen im Wahlkampf in Nordfrankreich. © AFP/DENIS CHARLET

Mit der deutschen AfD hat Marine Le Pen allerdings kürzlich gebrochen, weil sie ihr zu radikal ist.

Das ist Teil ihrer Kommunikationsstrategie. Le Pen möchte nicht mit einer Partei in Verbindung gebracht werden, in der Nazis verharmlost werden, wenn sie in Frankreich eine Mehrheit bei den Wahlen bekommen will. Denn seit zwei, drei Jahren präsentiert sie sich als Vorhut im Kampf gegen den Antisemitismus.

Vor zwei Jahren stand im Parteiprogramm noch die Abschaffung des rituellen Schächtens. Als man begriff, dass das nicht nur Muslime betrifft, sondern auch Juden, wurde diese Forderung gestrichen. Allerdings sind in den Rängen des RN etliche Kandidaten, die immer wieder mit antisemitischen Äußerungen auffallen.

Warum stimmen so viele Franzosen für diese Partei?

Der RN hat noch nie Regierungsverantwortung getragen, das ist für viele seiner Anhänger ausschlaggebend. Dass der RN noch so unverbraucht wirkt, ist auch eine Folge unseres absurden Mehrheits-Wahlrechts: Seinetwegen war er lange mit keinen einzigen Abgeordneten im Parlament vertreten. So konnte die Partei das Image einer Anti-System-Kraft aufbauen, die das Land wirklich reformieren will, aber daran gehindert wird.

Spieler der französischen Nationalmannschaft haben ungewöhnlich offen dazu aufgerufen, keine Extremisten und den RN zu wählen. Wird das großen Einfluss haben?

Da bin ich skeptisch. Zwar rufen neben den Nationalspielern auch Künstler, Youtuber und Influencer dazu auf, den RN zu verhindern. Aber die Umfragen zeigen, dass gerade die Unter-30-Jährigen am wenigsten entschlossen sind, wählen zu gehen.

Die drei politischen Blöcke überbieten sich mit unterschiedlichen Versprechungen an die Wähler, wie Steuersenkungen für junge Leute, Deckelung von Energiepreisen, Rücknahme der Rentenreform. Dabei hat die EU gerade ein Defizit-Verfahren gegen Frankreich eingeleitet. Ist das alles Augenwischerei?

Frankreich steht an einem Wendepunkt. Wenn der RN an die Macht kommt, droht ein sozialer Bürgerkrieg. Seine Ideologie verstößt gegen die Prinzipien von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Es könnte zu Auseinandersetzungen kommen, die viel kosten werden, sowohl wirtschaftlich als auch im Hinblick auf gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Image Frankreichs im Ausland.

Es ist also verständlich, dass die Einhaltung der Brüsseler Schulden-Kriterien nicht ganz oben in den Wahlprogrammen steht.

Koalitionsfähig? Jean-Luc Mélenchon, Gründer der Partei „La France Insoumise“ und Teil des Linksbündnisses „Nouveau Front Populaire“. © AFP/SYLVAIN THOMAS

Wie muss man sich das Regieren nach der Wahl denn vorstellen? Macrons Partei droht dezimiert zu werden. Arbeitet er dann mit einer Regierung zusammen, die von Rechten oder Linken dominiert wird?

Das politische System Frankreichs steckt in der Krise: Wir haben ein Präsidialsystem und Parlamentswahlen mit Mehrheitswahlrecht – also ein bipolares System. Aber mittlerweile gibt es in der Politik drei große Blöcke. Um diese Realität abzubilden, müssten wir zum Verhältniswahlrecht übergehen. Derzeit ist unser System blockiert.

Das verhindert die Entwicklung einer Kultur des politischen Kompromisses, wie er beispielsweise in Deutschland existiert. Und so sind auch die Menschen, die in diesem System agieren, an ein Freund-Feind-Schema gewöhnt. Zudem spielt schon jetzt die Präsidentschaftswahl 2027 eine Rolle, für die sich viele in Stellung bringen. Dabei müssten jetzt alle Parteiführer und Abgeordneten eine verantwortungsvolle Haltung an den Tag legen und die traditionellen Gräben überwinden. Wenn das nicht passiert, spielt es nur dem RN in die Hände. Er wird sich hinstellen und sagen: Die anderen können sich nicht einigen. Gebt uns beim nächsten Mal die absolute Mehrheit.

Gleichzeitig hat man den Eindruck einer gewissen Repolitisierung durch das Chaos.

Wir sehen eine Rückkehr der politischen Parteien auf die Bühne. Die traditionellen großen Parteien, Sozialisten und Republikaner, waren ja mit Macrons Aufstieg in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Hier bewegt sich gerade etwas. Auch dem Parlament käme wieder eine größere Bedeutung zu, wenn es nicht den Präsidenten unterstützt.

Er hat für seine Entscheidung, Neuwahlen auszurufen, niemanden zurate gezogen: seine Abgeordneten nicht, seine Partei nicht, die er selbst geschaffen hat. Sie sind ihm egal. Frédéric Sawicki über Emmanuel Macron

Wie konnte es dazu kommen, dass sich Macron womöglich so verkalkuliert hat?

Vielleicht hat er gedacht, er sei schlauer als alle anderen. Er ist extrem selbstsicher, fühlt sich überlegen und scheut auch nicht davor zurück, andere zu demütigen.

Und er ist ein risikofreudiger Spieler, der bisher viel Erfolg hatte: 2017 hat er im ersten Anlauf die Präsidentschaftswahl gewonnen. Das hatte es in Frankreich noch nie gegeben. 2022 wurde er im Amt bestätigt, auch das gab es bisher nur zwei Mal. Das muss ihn in seinem Gefühl der Allmächtigkeit bestätigt haben. Vor diesem Hintergrund hat er den politischen Parteien „eine scharfe Granate zwischen die Beine geworfen“, wie er selbst sagte, um zu sehen, wie sie damit zurechtkommen.

Er hat für seine Entscheidung, Neuwahlen auszurufen, niemanden zurate gezogen: seine Abgeordneten nicht, seine Partei nicht, die er selbst geschaffen hat. Sie sind ihm egal. Und ich glaube, er pfeift auf die Franzosen. Aber das funktioniert nicht. Wenn Macron wirklich mutig gewesen wäre, wäre er nach der Niederlage bei der Europawahl zurückgetreten.

Was bedeuten diese Entwicklungen für Frankreichs Rolle in Europa? Macron ist nach der Wahl wohl geschwächt.

Absolut. Für ihn ist es vorbei. Seine Gruppierung könnte auf 50 bis 60 Abgeordnete zusammen schnurren. Wenn der Präsident die neue Regierungskoalition nicht kontrollieren kann, ist er extrem geschwächt. Und Frankreichs Einfluss in Europa wird sinken.

Das wird Macron nicht gefallen. Was tut er als Nächstes?

Womöglich löst er das Parlament nach einem Jahr erneut auf – bis dahin ist das per Verfassung nicht noch mal möglich. Sicher ist derzeit nur, dass wir in eine Phase der Unsicherheit eintreten.