Warnung des UN-Generalsekretärs „Welt steuert sehenden Auges auf Ausweitung des Kriegs zu“

UN-Generalsekretär António Guterres hat vor einer weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs gewarnt. „Die Aussichten auf Frieden werden immer geringer. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Eskalation und eines weiteren Blutvergießens nimmt zu“, sagte Guterres am Montag in einer Rede vor der UN-Vollversammlung mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.

Er fürchte, dass sich die Welt „mit weit geöffneten Augen“ auf einen größeren Krieg zubewege.

Wir stehen zu Beginn des Jahres 2023 vor einer Reihe von Herausforderungen, wie wir sie zu unseren Lebzeiten noch nicht erlebt haben“, sagte er vor Diplomaten in New York.

In seiner Rede stellte der UN-Generalsekretär seine Prioritäten für das Jahr vor. Neben der russischen Invasion in der Ukraine verwies er auf die Bekämpfung der Klimakrise und der extremen Armut sowie den Nahost-Konflikt und die Lage in Afghanistan, Myanmar, der Sahel-Zone und Haiti. Es sei eine beispiellose Häufung von Herausforderungen zu bewältigen, sagte Guterres.

Er erinnerte daran, dass die sogenannte Weltuntergangsuhr, mit der Forscher auf die Gefahren für die Menschheit aufmerksam machen, im Januar wegen des Ukraine-Kriegs auf 90 Sekunden vor Mitternacht vorgerückt war - so weit wie nie zuvor. Er betrachte dies als ein Warnzeichen. „Wir müssen aufwachen und uns an die Arbeit machen“, sagte Guterres.

Der UN-Generalsekretär beklagte, dass sich Politik und Wirtschaft zu sehr auf kurzfristige Ziele wie „die nächste Umfrage“ oder „den morgigen Aktienkurs“ konzentrierten. Ein solches Denken sei „nicht nur zutiefst unverantwortlich - es ist unmoralisch“. (Afp)

