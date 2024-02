„Älterer Mann mit schlechtem Gedächtnis“ Was ist über Joe Bidens Gesundheit bekannt?

US-Präsident Joe Biden hat empört auf einen Untersuchungsbericht reagiert, der ihm Gedächtnislücken bescheinigt. Sonderermittler Robert Hur entlastete ihn in dem Bericht zwar von dem Vorwurf, mit der Mitnahme vertraulicher Staatsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident in sein Privathaus in Delaware habe Biden gravierend gegen Recht verstoßen.