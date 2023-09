Was wird aus dem Getreideabkommen? Erdogan will nach Treffen mit Putin „sehr wichtige“ Ankündigung machen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will nach dem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin eine „sehr wichtige“ Ankündigung zum Getreideabkommen machen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Die Verhandlungen zwischen Putin und Erdogan hatten am Montagmittag begonnen. Der Kremlchef nahm seinen Gast vor seiner Residenz in Sotschi am Schwarzen Meer in Empfang, wie Fernsehbilder zeigten.

Erdogan werde auf seiner Reise von einer großen Delegation begleitet, zu der die Verteidigungs-, Außen-, Energie- und Finanzminister der Türkei gehören, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Erdogan ist nach Russland gereist, um für eine Wiederbelebung des Abkommens zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide zu werben. Die Türkei hatte die Vereinbarung im Sommer 2022, die die russische Seeblockade ukrainischer Häfen beendete, auch im eigenen Interesse mitvermittelt. Mitte Juli hatte Russland das Abkommen ausgesetzt.

Die Einigung hatte zu einem Rückgang der globalen Lebensmittelpreise beigetragen, die infolge der russischen Offensive in der Ukraine drastisch gestiegen waren. Nach Darstellung Moskaus führte das Abkommen aber indirekt zu Einschränkungen bei der Ausfuhr von Getreide und Düngemitteln aus Russland. Der Kreml ist nach eigenen Angaben zu einer Rückkehr zu dem Abkommen bereit, stellt dafür aber Bedingungen. (AFP, dpa)