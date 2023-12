Wegen geplanter Anschläge Türkei meldet Festnahme von 32 mutmaßlichen IS-Sympathisanten

In der Türkei sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen 32 Verdächtige wegen geplanter Anschläge auf Kirchen und Synagogen sowie auf die irakische Botschaft festgenommen worden. In neun Städten gingen der türkische Geheimdienst (MIT) und die Polizei demnach am Freitagmorgen mit Razzien gegen die Gruppe mit möglichen Verbindungen zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vor.

Bei drei der Verdächtigen handelt es sich laut Sicherheitskreisen um hochrangige Vertreter der Dschihadistenmiliz. Durch die Festnahmen seien geplante Anschläge auf Synagogen und Kirchen sowie auf die irakische Botschaft in Ankara vereitelt worden.

Während der vergangenen Monate hatte die Türkei ihr Vorgehen gegen mutmaßliche Mitglieder des IS verstärkt. Laut Innenminister Ali Yerlikaya wurden in der vergangenen Woche bei einem großangelegten Einsatz in 32 Städten 304 Menschen wegen mutmaßlicher Verbindungen zu der Dschihadistenmiliz festgenommen.

In der Türkei gab es in den vergangenen Jahren wiederholt Anschläge, von denen mehrere dem IS zugeschrieben wurden. Im Januar 2017 waren bei einem Anschlag auf eine Disco in Istanbul 39 Menschen getötet worden. (AFP)