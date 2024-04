Wegen US-Hilfen für Ukraine Militärexperten erwarten bald verstärkte Angriffe Russlands

Internationale Militärexperten gehen davon aus, dass die Entscheidung der USA, die Milliarden-Hilfen für die Ukraine freizugeben, zu baldigen Reaktionen der Armee des russischen Machthabers Wladimir Putin führen wird.

Wie das Institute for the Study of War (ISW) in seinem aktuellen Bericht schreibt, dürften die russischen Truppen versuchen, die Materialknappheit und den Munitionsmangel der Ukraine auszunutzen, bevor die Hilfen aus dem Westen eintreffen.

„Die russische Militärführung wird wahrscheinlich ihre Offensivoperationen sowie Raketen- und Drohnenangriffe intensivieren, um operativ bedeutsame Effekte zu erzielen, die gegen gut ausgerüstete ukrainische Streitkräfte sicherlich schwieriger zu erreichen sein werden“, heißt es in dem Bericht des Instituts aus den USA.

ISW-Experten warnen vor russische Erfolgen an der Front

Das US-Repräsentantenhaus hatte am Samstag (Ortszeit) nach monatelanger Blockade ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine gebilligt. Die Parlamentskammer verabschiedete einen entsprechenden Gesetzentwurf, der rund 61 Milliarden US-Dollar (57 Milliarden Euro) für Kiew enthält.

Wie das ISW in seinem Bericht weiter schreibt, hätten die Russen ihre laufenden Offensivoperationen fortgesetzt und in einigen Gebieten sogar intensiviert, auch angesichts der ungewöhnlich trockenen Bodenverhältnisse in diesem Frühjahr.

Den ISW-Experten zufolge haben die russischen Streitkräfte auch versucht, die schwache Luftverteidigung der Ukraine auszunutzen, um das ukrainische Energienetz zum Zusammenbruch zu bringen und der ukrainischen Infrastruktur und Verteidigungsindustrie langfristigen Schaden zuzufügen.

„Die nun erwartete Ankunft der US-Sicherheitshilfe hat diese Überlegungen für die russischen Streitkräfte wahrscheinlich noch verstärkt“, so das ISW.

Die russischen Streitkräfte hätten in den vergangenen sechs Monaten, in denen sich die ukrainischen Bedingungen verschlechtert hätten, nur taktische Gewinne erzielt. Es sei unwahrscheinlich, dass sie einen Durchbruch erzielten, der die Frontlinie zum Einsturz bringen würde, heißt es in dem Bericht.

Die russischen Streitkräfte könnten aber in den kommenden Wochen immer noch in der Lage sein, operativ bedeutende Fortschritte zu erzielen. Sie könnten dafür Abschnitte der Front bevorzugen, in denen die ukrainische Verteidigung relativ instabil erscheint, vor allem westlich von Avdiivka in der Oblast Donezk, oder Bereiche der ukrainischen Front.

Scharfe Töne kamen nach der Verabschiedung des US-Hilfspakets von den Russen. Die vom US-Repräsentantenhaus gebilligte milliardenschwere Militärhilfe für die Ukraine wird nach den Worten eines russischen UN-Vertreters eine Niederlage des Landes in dem Krieg nicht verhindern. „Es gibt nichts zu feiern“, sagte der stellvertretende russische Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York, Dmitri Poljanski. Der Krieg werde so fortgesetzt.

„Tausende Ukrainer werden in den Fleischwolf“ gehen, schrieb er in einem am Sonntag im sozialen Netzwerk X (vormals Twitter) veröffentlichten Kommentar. „Aber das unrühmliche Ende des Kiewer Regimes ist unausweichlich ungeachtet dieses neuen Pakets und all der nutzlosen Anstrengungen der US- und Nato-Unterstützer, es am Leben zu halten.“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dagegen nannte die US-Milliardenhilfe überlebenswichtig im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg. „Und es ist ein sehr bedeutendes Paket, das sowohl unsere Kämpfer an der Front als auch unsere Städte und Dörfer, die unter dem russischen Terror leiden, zu spüren bekommen werden“, sagte Selenskyj in seiner am Samstagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft. „Das ist eine Entscheidung, die uns das Leben rettet.“

Für uns in Deutschland muss diese amerikanische Entscheidung eine Steilvorlage sein, auch unsererseits die Ukraine-Hilfen zu steigern. Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der Union

Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow schrieb im sozialen Netzwerk X, dass die ganze Welt auf diese Entscheidung gewartet habe, „die den Sieg gegen den russischen Aggressor näher bringen wird“.

Die Union sieht nach der milliardenschweren Waffenhilfe für die Ukraine die Bundesregierung am Zug. „Der heutige Tag kann zum Wendepunkt werden“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, der Nachrichtenagentur Reuters am Samstagabend. „Spät, aber nicht zu spät, sendet Amerika ein starkes Signal der transatlantischen Partnerschaft.“

Der außenpolitische Sprecher der Union, Jürgen Hardt, forderte Konsequenzen für die Bundesregierung. „Für uns in Deutschland muss diese amerikanische Entscheidung eine Steilvorlage sein, auch unsererseits die Ukraine-Hilfen zu steigern und weitere Waffensysteme zu liefern – nicht zuletzt auch Marschflugkörper“, sagte Hardt.

„Wir müssen helfen und hoffen, dass die Ukraine den Imperialismus Putins zum Stehen bringt. Sonst werden früher oder später wir selbst herausgefordert.“