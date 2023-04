Wiederwahl 2024? US-Präsident Biden gibt seine erneute Kandidatur bekannt

US-Präsident Joe Biden hat am Dienstagmorgen (US-Ortszeit) seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 bekanntgegeben. In einem auf Twitter geposteten Video erklärte er, was die Amerikaner von ihm erwarten können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Sein Widersacher der letzten Wahl 2020, der ehemalige US-Präsident Donald Trump, hatte seine Kandidatur bereits vor Monaten bekanntgegeben.

Neben Trump haben bereits zwei weitere US-Republikaner ihre Ambitionen verkündet: Nikki Haley und Robert Kennedy, der Neffe des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy. Biden ist der erste Demokrat, der sich bereits darauf festgelegt hat, im November 2024 anzutreten. (Tsp)