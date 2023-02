Zerstörung und Trauer in Syrien und der Türkei Eine Chronologie der Tage nach dem Erdbeben, zusammengestellt von der Tagesspiegel-Fotoredaktion

Selbst mit konkreten Zahlen ist die Katastrophe kaum zu fassen: Mehr als 2.000 Menschen sind durch die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien bislang ums Leben gekommen. Tausende weitere Todesopfer werden befürchtet.

Doch tatsächlich gibt es noch immer Berichte über schier unglaubliche Rettungen. In der Südosttürkei wurde etwa eine sechsköpfige Familie nach 102 Stunden unter den Trümmern lebend geborgen.

Die USA sagten indes millionenschwere Hilfen zu, sowohl für den Nato-Partner Türkei als auch für Syrien. Nach Angaben der Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatten am Donnerstag auch drei Bundeswehr-Maschinen etwa 50 Tonnen Hilfsgüter, die vom THW zusammengestellt worden waren, in die Türkei gebracht. Für Freitag sind drei weitere Flüge mit mehr als 40 Tonnen Material an Bord geplant.

Wie groß die Ausmaß des Erdbebens vom Montag tatsächlich sind, dürfte sich erst noch zeigen. Bislang versuchen die Rettungskräfte weiter, Menschen aus den Trümmern der Häuser zu befreien. Dafür sind mitunter große Kräne im Einsatz, wie auf dem Titelbild in Antakya.

1. Türkei, Hatay

In einem Park im türkischen Hatay sitzen Menschen vor einem notdürftig eingerichteten Zeltlager. Viele Menschen in der Türkei haben ihr Zuhause durch das Erdbeben verloren. © Burak Kara/Getty Images

2. Türkei, Kahramanmaras

Ahmad und seine Frau Fatma Colakoglu blicken auf ihr Haus in Kahramanmaras. Die Stadt liegt im Süden der Türkei und wurde erheblich durch das Erdbeben zerstört. © Ronen Zvulun/REUTERS

3. Türkei, Kirikhan

Ein deutsches Rettungsteam rettet nach über 100 Stunden nach dem verheerenden Erdbeben eine Frau aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses. Die Teams von I.S.A.R. Germany, I.S.A.R. Turkey und BRH Bundesverband Rettungshunde hatten über 50 Stunden daran gearbeitet, die Verschüttete aus den Trümmern zu befreien. © I.S.A.R. Germany/dpa

4. Türkei, Iskenderun

Rettungskräfte arbeiten sich durch die Trümmer von Iskenderum. Auch durch die enorme Kälte wird die Suche nach Überlebenden immer aussichtsloser. © picture alliance / abaca / Serdar Ozsoy/picture alliance/ABACA

5. Türkei, Adiyama

Menschen begraben ihre Angehörigen. Die Zahl der Toten nach den Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist mittlerweile auf mehr als 22.000 gestiegen. © Emrah Gurel/dpa

6. Griechenland, Athen

Am Internationalen Flughafen von Athen werden Hilfsgüter verladen. Griechenland schickt fünf Maschinen mit Hilfsgütern an die Türkei. © Eurokinissi via ZUMA Press Wire/action press

7. Deutschland, Berlin

Hilfsgüter für die Erdbeben-Opfer in der Türkei und Syrien werden auf der Turmstraße in Moabit in Laster geladen. Mitglieder der türkischen Gemeinschaft in Berlin sammelten binnen weniger Stunden tonnenweise Hilfsgüter. © Paul Zinken/dpa

8. Deutschland, Hannover

Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin, und Boris Pistorius (SPD), Verteidigungsminister, geben am Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover ein Pressestatement ab. Von hier aus schickt das THW Hilfsgüter in die Türkei. © Moritz Frankenberg/dpa

9. Türkei, Kahramanmaras

Eine Luftaufnahme eines zerstörten Gebäudes in der Türkei. © Stoyan Nenov/REUTERS

10. Syrien, Idlib

Ein Mitglied der Rettungskräfte betet nach einem Einsatz. Allein in Syrien sind mittlerweile 3162 Menschen tot geborgen worden. © Muhammed Said/picture alliance Anadolu Agency

11. Türkei, Hatay

Mehr als 100 Stunden nach dem Erdbeben wird der 36-jährige Gulendam Avcioglu aus den Trümmern eines Hauses gerettet. © Ercin Erturk/picture alliance/AA

12. Türkei, Hatay

Die dreijährige Zeynep Ela Parlak wird von Rettungskräften aus einem Spalt gezogen. © Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images

13. Syrien, Jandaris

Diese Luftaufnahme zeigt den Ort Jandaris, wo Rettungskräfte sich durch die Trümmer eines eingestürzten Hauses arbeiten, um nach Überlebenden zu suchen. © Mohammed Al-Rifai/AFP

14. Syrien, Jandaris

Mitglieder der „Weißhelme“ machen zwischen den Einsätzen eine Pause vor den Trümmern. © WHITE HELMETS via REUTERS

(dpa, Tsp)

Zur Startseite