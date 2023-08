Zwei tote Obdachlose, eine Verletzte Wiener Polizei auf der Suche nach einem Serientäter

Nach drei teils tödlichen Angriffen auf Obdachlose in Wien binnen vier Wochen fahndet die Polizei nach einem Serientäter. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb das Opfer der jüngsten Attacke am Sonntag an seinen schweren Verletzungen. Der 55-Jährige war vorige Woche nachts auf der Straße mit Schnitt- und Stichwunden gefunden worden.

Am 12. Juli wurde ein 56-jähriger Obdachloser erstochen auf einer Parkbank entdeckt. Zehn Tage später wurde eine 51 Jahre alte Frau, die in einem Park übernachtete, auf ähnliche Weise angegriffen und schwer verletzt - sie überlebte. Die Polizei geht davon aus, dass eine Person für alle drei Attacken verantwortlich ist.

Als Reaktion auf die Angriffe haben Hilfsorganisationen zusätzliche Schutzräume für Wohnungslose zur Verfügung gestellt, in denen sie in der Nacht schlafen können. (dpa)