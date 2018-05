Warum sollte jemand Schauspieler sein, sein wollen, wenn er nicht die Kunst anderer Schauspieler würdigen kann? Warum sollte jemand Maler sein, wenn er nicht die Kunst anderer Maler würdigen kann? Die Reizwörter Kunst und Schauspieler werden tatsächlich in einem Atemzug genannt und dann zusammen in ein Separée gesperrt, damit sie sich paaren und hoffentlich auch vermehren können; etwas mehr also als bloß eine sanfte Andeutung der richtigen Antwort auf die wichtigste Frage für Schauspieler im 21. Jahrhundert: Bist du Künstler oder arbeitest du im Service?

Es gibt in der nearktischen und paläarktischen Region, also grob gesagt Nordamerika, Grönland und so weiter, einen Fisch namens Stenodus leucichthys, den Weißlachs, einen Speisefisch, mit festem, öligem, schmackhaftem Fleisch. Der Weißlachs hat einen schön-rätselhaften Trivialnamen, er heißt auch „l’inconnu“, der Unbekannte. Als den Europäern dieser Fisch bekannt wurde, erweckten die Schilderungen der Reisenden den Eindruck unerschöpflicher Schwärme.

Mittlerweile weiß man, dass Riesenschwärme großer Fische in der Arktis wegen temperaturbedingt geringer Produktivität besonders leicht überfischbar sind. Aber noch einschneidender auf die Größe der Weißlachs-Populationen und auf seine allgemeinen Lebensbedingungen wirkten spätere Maßnahmen wie Flussregulierungen, Dämme, Sperren, Begradigungen, Wasserkraftwerke. Es liegt auf der Hand, der Inconnu, der Weißlachs aus der Arktis, dieses in seinem Da-Sein bedrohte Tier ist das fischige spiegelbildliche Gegenüber des deutschen Schauspielers im 21. Jahrhundert.

Theater und Militär sind heute Brüder im Geiste

Der künstlerische Schauspieler ist heute ebenfalls „inconnu“, ein Träger von Talenten ohne Heimat, gefangen in den Rückhaltebecken der Regiekonzepte, in den begradigten Wahrheiten der flachen Ästhetiken, in trostlosen Betonbecken moralischer Selbstgewissheit.

Gäbe es so etwas wie den Europäischen Gerichtshof für Theaterrechte, könnten nahezu alle Inszenierungen des diesjährigen Theatertreffens als Beweismittel für die Wahrhaftigkeit der Zeugenaussage Egon Friedells dienen, die er Anfang des letzten Jahrhunderts zu Protokoll gab: Theater und Militär, dem Anschein nach höchstens durch eine Konträrfaszination miteinander verbunden, sind in Wahrheit Verwandte, Brüder im Geiste geworden.

Der deutsche Schauspieler des beginnenden 21. Jahrhunderts könnte berichten: So kam ich unter die Theaterregisseure. Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Herrn und Knechte, Jungen und gesetzte Leute, aber keine Menschen. Ich muss schon sagen, es war ziemlich anstrengend, einen jungen Alfred-Kerr-Preis-würdigen Schauspieler aufzuspüren, einen jungen Künstler, einen souveränen Schauspieler, keinen Dar-Steller und Dar-Geher und Dar-Steher, einen, den auch Alfred Kerr selbst vielleicht als Persönlichkeit ausgemacht hätte.

Der Laudator Fabian Hinrichs wurde 2012 mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreis ausgezeichnet. Foto: Charisius/dpa

Und sie waren bestimmt auch da in diesem Jahr, auf der Bühne, bestimmt, aber sie waren nicht zu sehen, unsichtbar, denn es herrscht anscheinend weitgehend ein stillschweigendes Auftrittsverbot für den künstlerischen Schauspieler – bis auf wenige leitbildhafte Ausnahmen, die allerdings schon etwas betagter sind und somit nicht für diesen Preis infrage kommen: Sophie Rois, Joachim Meyerhoff, Martin Wuttke. Was bleibt dem heutigen deutschen Schauspieler zunächst übrig, als sich zu fügen und die Uniform anzuziehen, die man ihm in den Spind gehängt hat, wenn er weiter in Lohn und Brot stehen muss.

Wo sind all die Schauspieler hin?

So wenig Freies. So wenig echt Erfreuliches. Auf meiner Suche nach dem souveränen Schauspieler mit einer Leitung nach oben begegnete mir preußischer Gehorsam, wohl als erschütterndes, durch die Generationen hindurch gewandertes Erbe des preußischen Militarismus, wackeres Soldatentum, man sah Menschen bei anstrengender Arbeit zu. Denn obwohl sich die Regisseure für die Übermittlung ihrer jeweiligen gut gemeinten Moralnachrichten eine teure abendliche Eskortbegleitung in Gestalt von massivem Einsatz von Ton und Gewerken, von Technik, Visuals und vokalem Extremsport engagierten, verschwimmt in der Rückschau das meiste zu einer seltsam gleichförmigen Masse, den gleich aussehenden Autos auf den Straßen ähnlich.

Wo ist der Schauspieler hin? Gibt es ihn noch? Was ist da los? So sollte man nicht mit der ältesten Theaterkunst, der Kunst des Schauspielers, umgehen. So sollte man als künstlerischer Schauspieler nicht mit sich umgehen lassen, als wäre man ein Soldat, der in der Kaserne einsatzbereit auf Befehle zu warten hat, während die selbst ernannten und so oft überforderten Offiziere im Kasino Pläuschchen halten. Dieses Identifikationsangebot sollte man ablehnen, wenn man Schauspieler ist. Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist ja klar: Wer nicht mitmacht, wird entlassen.

Und dann kam Benny. Benny Claessens. Er kam, er sprach, er sang, er tanzte, er war einfach da „Am Königsweg“, Schauspielhaus Hamburg, Text Elfriede Jelinek, Regie Falk Richter. Inmitten all des entfremdeten, austauschbaren und nicht zu Ende sozialisierten, notgedrungen oder sogar freudig mitlaufenden Servicepersonals auf den Bühnen dieses Theatertreffens gab es jemanden mit Präsenz. Präsenz als erfahrbarer Unterschied zur Entfremdung. Benny Claessens ist in einem geradezu bedrohlichen Grade berührbar.

Benny Claessens kann fühlen und denken - gleichzeitig

Inmitten dieser als bunte Travestieshow getarnten preußischen Kaserne war da eine eigene Stimme, ein eigener Körper, eigene Gefühle. Ja, Gefühle. Und Denken, eigenes Denken. Ein Schauspieler, Benny Claessens, kann fühlen und denken. Gleichzeitig! Und sich bewegen und sprechen, und er kann sogar wild sein, chaotisch, irrational. Und er kann richtig gut singen. Und ganz, ganz wichtig: Er langweilt nicht. Denn das wissen wir: Denen, die langweilen, kann man nur schwer verzeihen.

Wenn Benny Claessens die Bühne verlässt, ist man traurig, es hätte ruhig noch viel länger weitergehen können. Und er ist widersprüchlich, er ist sozusagen nicht bruchfest. Denn ist es nicht so, dass nur bei den flachen Wahrheiten das Gegenteil falsch ist und bei den tiefen Wahrheiten auch das Gegenteil wahr?

Lieber Benny, du bist das Versprechen des souveränen Schauspielers, der das Theater rettet, indem er es wieder zu einem Ort der Gegenwelt macht, der voll von Welt ist, weil er Weltfremdheit zulässt, ein Ort, der nicht wie eine Dokumentation auf Arte ist und auch keine nachgestellte „Tagesschau“, kein Leitartikel, keine ostelbische Kaserne, kein Proseminar, keine schlecht gelaunte kritische Theorie, kein Regie-Gefängnis. Die Welt ist voll von Gefängniswärtern, denn die Welt ist voll von Kerkern. Das Theater aber könnte ein Fenster sein in diesen Kerkern, ein vergittertes Fenster zwar, aber immerhin. Das könnte das Theater sein. Und das Theater, das bist du, Benny.

Mehr zum Thema Egon Friedell Das inszenierte Leben

In diesem Jahr war der Schauspieler Fabian Hinrichs Juror des Alfred-Kerr-Darstellerpreises. Hinrichs hat mit René Pollesch an der Volksbühne gearbeitet und ist „Tatort“-Kommissar in Nürnberg. Die Auszeichnung, gestiftet von Judith und Michael Kerr und unterstützt von der Pressestiftung Tagesspiegel, ist mit 5000 Euro dotiert und erinnert an den großen Berliner Theaterkritiker Alfred Kerr. Der Preis wurde am Sonntag im Haus der Berliner Festspiele verliehen. Wir drucken die Laudatio in gekürzter Form.