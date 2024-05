100 Jahre nach Franz Kafkas Tod Fünf Wege der Annäherung

Aus der Flut der Veröffentlichungen und Veranstaltungen zum 100. Todestag von Franz Kafka am 3. Juni greifen wir fünf heraus, die sich als erste Annäherung an sein Werk ganz besonders empfehlen.

1. Manfred Müller: Kafka träumt

Unter allen Ausformungen seiner Persönlichkeit ist der träumende Franz Kafka vielleicht der wahre Franz Kafka. So viel seine Literatur der Wirklichkeit ihrer Zeit verdankt, so sehr lebt sie von dem, was der ewig schlaflose Prager Dichter im Dämmer matter Nachmittage und kurzer Nächte ausbrütete. Vor allem in den Tagebüchern notierte „Halbschlafphantasien“ bilden den Kern vieler fiktionaler Texte. Die Traumlogik von Verschiebung und Verdichtung regiert ein Erzählen, das innere und äußere Welt vergeblich miteinander in Einklang zu bringen versuchte.

Manfred Müller, Präsident der österreichischen Kafka-Gesellschaft, ist keineswegs der Erste, dem dies auffällt. Aber die Auswahl aus Notaten und Briefen, die er, Passage um Passage sachlich und kenntnisreich kommentierend, für den Band „Kafka träumt“ getroffen hat, macht ein breites Publikum mit dieser Seite eines unerschöpflichen Werks vertraut. Dazu gehört auch ein knappes Nachwort, das darauf hinweist, dass Kafka in Briefen zwar gerne mit Träumen argumentierte, diese aber kaum je zu deuten versuchte. (dotz)

Manfred Müller (Hrsg.): Kafka träumt. Jung und Jung, Salzburg 2024. 176 S., 20 €.

2. Ausstellung in Marbach: Kafkas Echo

Über die fast 70 Jahre seines Bestehens hinweg hat das Literaturarchiv Marbach, Deutschlands bedeutendste Institution ihrer Art, Materialien von und zu Franz Kafka gesammelt. Was 1956, ein Jahr nach Gründung, mit dem Manuskriptankauf der frühen Erzählung „Der Dorfschullehrer“ begann, fand nach spektakulären Auktionen mit dem Vorlass des Kafka-Forschers Hartmut Binders vor zwei Jahren seine jüngste Erweiterung. Anlass genug, zum 100. Todestag des Dichters am 3. Juni die Ausstellung „Kafkas Echo“ zu organisieren.

Wie der Titel verrät, geht es hier vor allem um die vielgestaltige Rezeption seiner Texte, aber auch um den Rückhall der Bücher, die er gelesen hatte oder lesen wollte. So zeigt die im Haus von einem Gremium aus vier Personen kuratierte Schau auch jene im Nachhinein aus zeitgenössischen Ausgaben rekonstruierte Bibliothek, die Binder nach 13 von Kafka selbst geführten Bücherlisten zusammenstellte. Neben Zeugnissen aus Marbacher Nachlässen von Ilse Aichinger, Hans Blumenberg, W.G. Sebald oder Martin Walser gibt es auch ein „Kafka-Lab“. VR-Brillen sollen helfen, den Entstehungs- und Editionsprozess von Kafkas Manuskripten nachzuvollziehen. (dotz)

Kafkas Echo, Literaturmuseum der Moderne, ab 12.5., Di-So 10-17 Uhr

3. Sebastian Guggolz: Kafka lesen

Über Kafka schreibt es sich nicht ohne Widerstand – aus Ehrfurcht oder Angst, einen tausendfach bestellten Acker noch einmal umzugraben. „Gescheiterter Versuch, nicht über Franz Kafka zu schreiben“ heißt etwa der Beitrag, mit dem sich Adam Thirlwell zu einem Großaufgebot von 27 deutschsprachigen und internationalen Köpfen gesellt. Reflektierend, dichtend, erzählend oder zeichnend erklären sie in dieser Anthologie, was ihnen Kafka bedeutet.

Sasha Marianna Salzmann versucht, Kafkas ambivalenten Geschlechterverhältnis ein Stück Queerness abzugewinnen, und Clemens J. Setz sinnt der Erzählung „Die Sorge des Großvaters“ und deren zwirnspulenhaften Protagonisten Odradeg nach: „Soviel Nichtmenschliches wird in Zukunft mit uns sprechen.“ Jan Faktor wiederum behauptet, noch seine sterbende Großmutter habe ihn gewarnt, je über Kafka zu schreiben. Um hinzuzufügen, sie habe derlei nie gesagt. (dotz)

Sebastian Guggolz (Hrsg.): Kafka lesen. S. Fischer, Frankfurt a.M. 2024. 267 S., 24 €.

4. Playing Kafka

Hingeworfen sein in eine Welt, die man nicht versteht, deren Ordnung willkürlich erscheint, in der Menschen leben, die unberechenbar handeln und für die eigenen Empfindungen kein Verständnis aufbringen. Gerade junge Menschen können diese wiederkehrenden Motive in Kafkas Werk nachempfinden. Nicht nur deshalb hat die Annäherung über ein Computerspiel Sinn, generell bietet sich die kafkaeske Erfahrung für das interaktive Medium an, in dem sich Kontrollverlust, Orientierungslosigkeit und die Angst vor dem Scheitern beispiellos vermitteln lässt.

Das tschechische Entwicklerstudio Charles Games, hat sich für ihr Spiel „Playing Kafka“ mit dem Goethe-Institut zusammengetan, der Bildungsauftrag ist also eingepreist. Drei eigenständige Episoden à circa zwanzig Minuten wurden für den Schulunterricht konzipiert, inklusive zusätzlichen Lehrmaterials. Die Vollversion, die am 21. Mai erscheint, soll allerdings eine genuine Spielerfahrung bieten, inspiriert von Kafkas Romanfragmenten „Der Process“, „Das Schloss“ sowie seinem unveröffentlichen „Brief an den Vater“. (crei)

Playing Kafka. Charles Games, ab 21. Mai kostenlos spielbar, mobil auf iOS und Android sowie am PC auf Windows und Mac OS auf Tschechisch, Deutsch und Englisch.

5. Rüdiger Safranski: Kafka

Über Kafka lässt sich auch eine schmale Biografie schreiben, selbst wenn Rüdiger Safranski sein Buch nicht als eine solche ausweist. Ihm geht es allein um die Hauptsache in Kafkas Leben, der im literarischen Kontext etwas zu Tode gebrauchte Untertitel zeigt es an: „Um sein Leben schreiben“. Chronologisch-biografisch ist Safranskis Buch trotzdem, das Leben hat nun einmal nicht zuletzt Kafkas Schreiben beeinflusst, geleitet, beeinträchtigt. Primär extern, weniger in den Büchern, in denen nichtsdestotrotz sich einiges Lebens situatives wiederfindet. Felice Bauer ist die erste seiner Geliebten, die erfahren muss, dass Kafka aus nichts anderem besteht als Literatur, und Safranski stellt Kafkas Erzählungen und Romane vor und interpretiert sie, eingebettet in die jeweiligen biografischen Umstände: von seinem Dasein als Versicherungsangestellter bis zu seinen letzten, von der Tuberkulose bestimmten Jahren. Das liest sich gut, als gehaltvolle Einführung und Annäherung, ohne den Wirkungen, Rätseln und Geheimnissen von Kafkas Prosa letztgültig auf die Spur zu kommen, kommen zu wollen. Genau das soll schließlich jeder Leserin, jedem Leser selbst überlassen bleiben. Das ist der Vorzug und die Freiheit großer Literatur. (gbar)

Rüdiger Safranski: Kafka. Leben um zu schreiben. Hanser, 2024. 256 S., 26 €.