1000 Mal „Wer weiß denn sowas?“ Der Quiz als Erfolgsgarant

Die Wehmut in Julia Westlakes Stimme war nicht zu überhören. Am Sonntag leitete die Moderatorin durch die letzte Ausgabe der SWR-Sendung „Ich trage einen großen Namen“.

Das Rateteam stand in 46 Jahren 747 Mal vor der Aufgabe, den Namen eines Nachfahren berühmter und eindrucksvoller Persönlichkeiten zu erraten. Nun wolle der Sender neue Wege gehen und mehr in digitale Formate und die ARD-Mediathek investieren, begründete der Sender den Abschied von der ältesten Quizshow dieser Art im deutschen Fernsehen. Am Sonntag waren es übrigens Karl Dall und Miriam Makeba, deren Namen gefunden werden mussten.

„Ich trage einen großen Namen“ stand selbst in der Tradition einer Ikone des deutschen Fernsehens: dem heiteren Beruferaten von Robert Lembke, noch besser bekannt unter dem Titel „Was bin ich?“. Mit Unterbrechungen und wechselnder Moderatorenbesetzung gab es die Sendung von 1955 bis 2005.

Überhaupt: Schaut man sich das Vorabend-Programm der Öffentlich-Rechtlichen an, gilt weiterhin: Krimi oder Quiz gehen immer. Von „Gefragt – Gejagt“ über „Quizduell“ bis zu „Wer weiß denn sowas?“ lauten die Titel allein in der ARD.

Kai Pflaume ist unser Erfolgsgarant und das Aushängeschild für beste Unterhaltung in der ganzen ARD. Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin

Die von Kai Pflaume moderierte Rateshow findet an diesem Samstag zum 1000. Mal statt. Dabei ging „Wer weiß denn sowas?“ erst im Juni 2015 auf Sendung. Den beiden Ratespezialisten Bernhard Hoëcker und Elton wird dabei je ein prominenter Gast zur Seite gestellt.

Die Jubiläumsausgabe holt die ARD als 130 Minuten langes XXL-Format ins Hauptabendprogramm. Statt zwei treten dabei mit Katrin Bauerfeind, Yvonne Catterfeld, Mark Forster, Günther Jauch, Markus Lanz und Joko Winterscheidt sechs Gäste gegeneinander an.

Anlässlich des Jubiläums wurde zudem mitgeteilt, dass Moderator Kai Pflaume seine exklusive Zusammenarbeit mit NDR und ARD um drei Jahre verlängert.

Neben „Wer weiß denn sowas?“ moderiert Pflaume die Samstagsabend-Spielshow „Klein gegen Groß“ und die Rate-Show „Kaum zu glauben“. „Unser Erfolgsgarant und das Aushängeschild für beste Unterhaltung in der ganzen ARD“, nannte Christine Strobl, die Programmchefin des Ersten, den 55-jährigen Moderator.

Zur Startseite