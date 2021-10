Hier traut sich nicht mal der Teufel hin, sagt Wolodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine. Es sei schwer zu atmen in Babyn Yar, so die ukrainische Bezeichnung für die einstige Schlucht am Stadtrand von Kiew, die heute ein Park ist, ein längst zugeschüttetes Tal mit Spazierwegen, Grünflächen und einem Spielplatz. Vor 80 Jahren fand hier der größte einzelne Massenmord des Holocaust statt: In nur 36 Stunden, am 29. und 30. September 1941, erschossen SS-Männer, Wehrmachtssoldaten und Mitglieder von Polizeieinheiten 33.771 Jüdinnen und Juden.

So jedenfalls lautet die Zahl im Bericht des Sondereinsatzkommandos. Es waren gewiss mehr, schon weil Kinder unter drei Jahren nicht mitgezählt wurden. Die Kinder, für die keine Gewehrkugeln „verschwendet“ werden sollten, wurden lebendig in der Schlucht begraben, in den Armen der Mütter.

Daran erinnern während der Gedenkzeremonie mitten im Park neben Selenskyj auch Israels Staatspräsident Jitzchak Herzog und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ein schwerer Gang, sagt auch der Ehrengast aus Deutschland im provisorischen Veranstaltungszelt, dessen transparente Plane über einen der Gedenkorte im Park gewölbt wurde: 1991 errichtete die Jüdische Gemeinde hier eine Menora, ein Mahnmal in Form eines siebenarmigen Leuchters.

Schmerzhafte Erinnerung. Das Festzelt in Kiew mit einer Menora. Foto: Anton Fedorov, The Gate Agency for BYHMC

Alle Redner an diesem langen Abend kommen auf die grausamen Einzelheiten des bis heute weniger bekannten „Holocaust by bullets“ zu sprechen. Ein Drittel der Shoah-Opfer starb nicht in Konzentrationslagern, sondern durch die Massenerschießungen in Osteuropa. Die drei Präsidenten suchen nach Worten. Sie rufen in Erinnerung, wie sich alle noch in der Stadt verbliebenen Juden an einem Sammelpunkt einfinden sollten - überwiegend Frauen, Kinder, Greise, denn viele Männer kämpften im Krieg. Wie fast alle kamen, weil sie glaubten, sie würden umgesiedelt. Wie sie sich an der Schlucht ausziehen, hinabsteigen und mit dem Gesicht nach unten auf die Erde legen mussten. Wie die Mörder ihre Opfer übereinander stapelten. Wie die Nazis diese Anfänge des systematischen Genozids vertuschten, indem sie die Leichen von Zwangsarbeitern wieder ausgraben und verbrennen ließen – um diese dann ebenfalls zu töten.

Bis 1943 wurden in Babyn Yar auch Roma und Sinti, Kriegsgefangene, Nationalisten, angebliche Partisanen und Behinderte ermordet – 100.000, wenn nicht sogar 200.000 Menschen. In der Sowjetzeit wurde dann der Mantel des Schweigens über Babyn Yar gelegt: das dritte Verbrechen, wie Jitzchak Herzog es nennt. Er spricht ein Totengebet für die Opfer. Ein Staudamm wurde gebaut; als der Damm brach, begrub er Vororte im Schlamm und forderte neue Todesopfer. Das erste, 1976 im Stil des sozialistischen Realismus errichtete Mahnmal würdigt die toten Sowjetbürger von Kiew. Dass es sich vor allem um Juden handelte, wird nicht erwähnt. Mit der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 begann dann die Geschichte der Opferkonkurrenz im Park. Seitdem finden sich hier auch Gedenkorte für die Sinti und Roma, für Priester, Widerstandskämpfer oder eine Dichterin, durchkreuzt von breiten Wegen, der „Allee der Aufrechten“ und der „Allee der Märtyrer“.

Frank-Walter Steinmeier hält eine Rede zum Gedenken. Foto: Anton Fedorov, The Gate Agency for BYHMC

Dabei war es der Poet Jewgeni Jewtuschenko, der 1961 in Chruschtschows Tauwetterperiode das Tabu zum ersten Mal brach und mit seinem Gedicht „Babij Yar“ für internationale Aufmerksamkeit sorgte – was der KPdSU gar nicht passte. Steinmeier zitiert aus den Versen, über das Schweigen, das schreit, über den Schrei ohne Stimme. Begonnen hatte die Gedenkfeier denn auch mit der 13. Symphonie von Dmitri Schostakowitsch, der das Gedicht im ersten Satz vertont hat (und in den nächsten Sätzen vier weitere Jewtuschenko-Poeme). Die Moskauer Uraufführung 1962 war ein politischer Skandal. Aus Berlin ist das Deutsche Symphonie Orchester angereist, am Pult steht Thomas Sanderling, der Schostakowitsch noch persönlich gekannt hat. Der Komponist, sagt der 79-jährige Dirigent am Rande der Proben, hat sich über jedweden Antisemitismus empört, Sanderling nennt ihn einen glühenden Anti-Antisemiten.

Die ehernen Stimmen des Kiewer Männerchors. Die Anrufungen des Bassbaritons Albert Dohmen. Sarkastische Streicher-Salven, zittrige Tremolo-Ketten, chromatische Kriechgänge der Angst, grotesk tönerne Satire: Schostakowitschs ungemein beredte Musik geht einem durch Mark und Bein. Die 13. ist eine Symphonie wie ein unbehauener Grabstein, zugleich ein zutiefst humanistisches Glaubensbekenntnis, das am Ende ein süßes Jenseits beschwört, die ergreifende Vision von Zärtlichkeit und Empathie, wenn Solo-Violine und Celesta im Pianissimo verklingen.

Dass nicht alle der ukrainischen Chormitglieder bereit waren, die Schlusszeile des Kopfsatzes zu intonieren, in der Jewtuschenko die Bekämpfung der Juden-Feinde zum Wesensmerkmal des „wahren Russen“ erklärt, dass deshalb zur Verstärkung eigens Sänger aus Slowenien anreisten, es ist vergessen in diesem Moment. Die Annexion der Krim, die immer wieder aufflammenden bewaffneten Unruhen im Osten des Landes, wenigstens für diesen Moment ruht der heillose Konflikt zwischen der Ukraine und Putins Russland.

Cellist Mischa Maisky und Gidon Kremer spielen mit der Kremerata Baltica Werke von Bach oder Arvo Pärt. Foto: Anton Fedorov, The Gate Agency for BYHMC

Dabei hat die Musik es nicht leicht an diesem überlangen Abend. Auch später nicht, als der Cellist Mischa Maisky und Gidon Kremer mit der Kremerata Baltica Werke von Bach oder Arvo Pärt spielen. Der Wind zerrt an der Zeltplane, die Lautsprecheranlage hallt, die Mobiltelefone plingen, Ehrengäste kommen und gehen, während der Musik, während der Reden. Es herrscht Unruhe bei der bald fünfstündigen Gedenkfeier, in deren Verlauf der jüdische Kantor Joseph Malovani in der neu errichteten symbolischen Synagoge gleich neben dem Zelt – ein Holzhaus in Form eines aufgeschlagenen Buchs – ein nächtliches Klagelied anstimmt: Er ist an dem Tag geboren, als das Massaker stattfand. Und die Künstlerin Marina Abramovic führt die Staatspräsidenten zur ebenfalls neuen „Crystal Wall of Tears“, einer Klagemauer mit eingelassenen Bergkristallen, angebracht in der Höhe von Kopf, Herz und Bauch, wie Abramovic sagt.

Die Unruhe ist symptomatisch. Die neuen Gedenkorte im Park sind auf Initiative des „Babyn Yar Holocaust Memorial Center“ entstanden, die auch die Zeremonie ausrichtet und deren wichtigste Vertreter im Anschluss an die Präsidenten auftreten. Um die 2016 gegründete, mittlerweile von jüdisch-ukrainisch-russischen Oligarchen wie Mikhail Fridman, German Khan oder Victor Pinchuk finanzierte Stiftung gab es bereits mächtig Streit. Er hat sich bis heute nicht gelegt.

Wo immer das Projekt zur Sprache kommt, liegt sofort Spannung in der Luft. Auch bei der Pressekonferenz mit sieben Aufsichtsratsmitgliedern wenige Stunden vor der Gedenkfeier. Auf dem Podium sitzen unter anderem der oberste ukrainische Rabbiner Yakoov Bleich und der frühere Boxer Wladimir Klitschko, dessen Bruder Vitali nach den Maidan-Protesten Bürgermeister von Kiew wurde. Kritische Fragen nach den Kontroversen um das „russische Geld“, um die Kreml-Nähe einiger Aufsichtsratsmitglieder oder den künstlerischen Leiter Ilya Khrzhanovsky, der in Berlin mit seinem „Dau“-Projekt die Gemüter erregte, hören sie nicht gerne. Der Ton wird häufiger scharf.

Die erste Projektleiterin Yana Barinova verließ das Center Ende 2019 mit Teilen ihres Teams, weil sie mit Khrzhanovskys Ideen nicht einverstanden war. Zuvor hatte sie dem Vorhaben einer sich endlich dem Grauen von Babyn Yar stellenden gemeinsamen ukrainischen Erinnerungskultur seinen Namen gegeben und den bürokratischen Weg dafür geebnet, dass auf dem weitläufigen Gelände neue Installationen und Museen errichtet werden können. Man verdanke ihr viel, betont Mikhail Fridman auf Nachfrage, leider sei es nicht zu einer weiteren Zusammenarbeit gekommen.

Auch eine neue Installation erinnert an die Opfer. Foto: Thomas Schmidt-Ott

Warum keine staatliche Einrichtung, warum eine Privatinitiative? Die Herrenrunde spricht von Zivilgesellschaft, Philanthropie und politischer Unabhängigkeit, davon, dass sie der komplexen Wahrheit von Babyn Yar endlich zu ihrem Recht verhelfen will. Die persönliche Passion glaubt man ihnen sofort. Fast alle sind Juden, fast alle haben Verwandte im Holocaust verloren, werfen die eigene Biografie in die Waagschale. Auch Ron Lauder, der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, gehört zu den Hauptsponsoren. Die Rede ist von einem 100-Millionen-Dollar-Budget.

Der russische Dissident und Aufsichtsratsvorsitzende Nathan Scharansky weist die Vorwürfe zurück, mit Khrzhanovsky – den die einen für ein Genie halten, die anderen für einen Scharlatan – drohe das Memorial Center ein Holocaust-Disneyland zu werden. In einem offenen Brief ukrainischer Kulturschaffender war im Frühjahr 2020 deshalb die Absetzung des Regisseurs gefordert worden. Erste Überlegungen eines Virtual-Reality-Experiments, bei dem die Besucher nach bestimmten Kriterien „Opfer“ oder „Täter“ spielen, seien sofort vom Tisch gewesen, betont Scharansky.

Inzwischen existieren eine mehrsprachige Webseite und eine App, mit Multiple-Choice-Optionen. Auf babynyar.org wird man in einem interaktiven Diary mit Fragen der Moral konfrontiert. Wen kontaktiere ich, wenn ich gejagt werde und mich verstecken muss? Meine Familie, die ich womöglich gefährde, oder Menschen, die mir weniger nahe stehen? Soll ein Künstler sein Werk verraten, um nicht verfolgt zu werden? Je nach Antwort öffnen sich Fenster mit Opfer-Biografien und Informationen über in der Sowjetunion schikanierte Künstler.

Sie konkurrieren mit Netflix

In Kiew erläutern die Aufsichtsratsmitglieder, warum ihnen an solchen Formaten gelegen ist. Sie wollen in Babyn Yar kein konventionelles Holocaust-Museum, kein Haus mit Exponaten darin, sondern das Gedenken in die Zukunft tragen und die Aufmerksamkeit der jungen Generation erringen, denen die Shoah so fern liegt wie das Römische Reich. Wir konkurrieren weniger mit anderen Gedenkstätten als mit Netflix, so Mikhail Fridman.

Also immersive, multimediale, hochemotionale Besuchererfahrungen, aber kein Horrortrip à la Disney? Khrzanovsky selbst nimmt nicht an der Pressekonferenz teil, schade, man hätte ihn gerne gefragt. Auch nach der Zusammenarbeit mit den Historikern im Wissenschaftlichen Beirat, die teilweise gerade erst ihre Arbeit aufnehmen. Wie bei „Dau“ wünschte man sich mehr Transparenz.

Am Abend bei der Zeremonie sitzt Khrzanovsky im Publikum. Schon beeindruckend, in welchem Tempo das Memorial-Center-Team den aufwändigen Festakt mit dem verspäteten Termin eine Woche nach dem 80. Jahrestag auf die Beine gestellt hat. Das DSO wurde erst vor einem Monat in Berlin angefragt, noch am Vortag wird im Park gezimmert und gepflanzt, werden Programmpunkte ergänzt. In etwa fünf Jahren soll das gesamte Areal fertig sein. Dann kann man sehen, ob es zusammen geht, das Trauma Babyn Yar und der Traum von der Neuerfindung des Holocaust-Gedenkens.