80. Geburtstag von Rosa von Praunheim „Ich war sauer auf unpolitische Schwule“

Rosa, Sie feiern Ihren 80. Geburtstag und sind produktiv wie eh und je. Wie schaffen Sie das?

Ich fühle mich wieder wie ein Achtjähriger. Als Kind galt ich als doof, bin dreimal sitzengeblieben, später aber trotzdem Professor geworden. Diese Kindlichkeit habe ich mir bewahrt, das sieht man ja schon am Titel meines neuen Buches „Hasipupsiloch“. Es ist schön, im Alter noch so kindlich zu sein. Eigentlich sollte ich schon über den Tod nachdenken oder weise Sprüche von mir geben. Aber alles, was aus mir rauskommt, ist heiter.

Woher kommt diese Unbeschwertheit?

Das ist das Unbewusste, das raus will. Das Unbewusste kann nicht lügen. Meine Jugend war tragischer, da habe ich die Schwere der Welt viel stärker empfunden und ausgedrückt.

Zur Person Rosa von Praunheim, geboren am 25. November 1942 in Riga, Lettland, ist einer der wichtigsten Vertreter des Queer CInema und Mitbegründer der Schwulen- und Lesbenbewegung in Deutschland. Mit Filmen wie „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ (1971), „Armee der Liebenden oder Aufstand der Perversen“ (1979), „Stadt der verlorenen Seelen“ (1983), „Ein Virus kennt keine Moral“ (1986) und „Vor Transsexuellen wird gewarnt“ hat er sich für die Rechte der LSBTIQ*-Community stark gemacht. Er hat bis heute 150 Filme gedreht und produziert, und ist seit den 1960er Jahren auch als Maler und Autor produktiv. Seine aktuelle Ausstellung „Nackte Männer - Nackte Tiere“ ist noch bis zum 11. Dezember in der Galerie Mond in der Bleibtreustr. 17 zu sehen. Sein aktueller Film „Rex Gildo – Der letzte Tanz“ ist ab dem 25. November in der ARD Mediathek verfügbar. Gerade ist in S. Fischer Verlage sein Buch „Rosas Theater“ erschienen. Und vom 9. bis 25. Februar 2023 wird „Die Bettwurst – Das Musical“ wieder in der Bar jeder Vernunft aufgeführt.

War diese Schwere auch eine Reaktion auf das gesellschaftliche Klima in der Bundesrepublik?

Bis 1969 war Homosexualität in Deutschland ja noch kriminalisiert; zwischen 1949 und 1969 sind doppelt so viele Schwule verurteilt worden wie während der Nazizeit. In Berlin gab es damals zwar ein paar schwule Lokale, aber die waren versteckt, mit Klingel und so. Bis 1969 herrschte in der schwulen Szene noch große Angst. Aber wenn man so jung ist wie ich damals, so ein wilder Künstler, dann sieht man das ein bisschen lockerer. Ich war vor allem sauer auf alle Schwulen, die so verklemmt, bürgerlich, unpolitisch waren. Sie interessierten sich nicht für ihre Emanzipation und versteckten sich stattdessen lieber hinter glamourösen Illustrierten-Träumen.

1969 wurde der Paragraf 175 dann liberalisiert. War die Angst damit schlagartig verschwunden?

Nein, das gesellschaftliche Klima hatte sich dadurch ja nicht geändert, die Vorurteile blieben. Darum haben wir mit „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ gefordert, dass sich jeder outen soll, bei den Eltern, am Arbeitsplatz, beim Vermieter. Aber das haben natürlich nur wenige geschafft. Also gründeten wir die Schwulenbewegung, in der sich anfangs vor allem linke Studenten sammelten.

Wie haben Sie als linker Schwuler in den sechziger Jahren die Studentenbewegung erlebt?

Klar, ich war zwar beeinflusst von den 68ern, klar: Schwulenbewegung, Frauenbewegung, antiautoritäre Bewegung usw.. Aber ich mag eigentlich keine Massenbewegungen. Ich war Individualist, hab meine Gedichte geschrieben, gemalt – und Kunst galt den 68ern, solange sie keine Propaganda war, als reaktionär. Als Schwuler wurde man in der linken Szene zunächst nicht ernst genommen – genau wie die Frauen übrigens. Außerdem fand ich die akademische linke Sprache ekelhaft.

„Die Bettwurst“ war 1971 Ihr erster Spielfilm, 50 Jahre später haben Sie ihn als Musical inszeniert. Wie war die Wiederbegegnung für Sie?

Wiederentdeckt werden die Filme ja nicht von mir, sondern von jüngeren Menschen; „Die Bettwurst“ zum Beispiel auf Youtube. Oder mein Transgender-Musical „Die Stadt der verlorenen Seelen“, das in den vergangenen Jahren in Amerika ein Revival erlebte. Ich habe 150 Filme gemacht, viele davon habe ich vergessen.

Das Gemälde Geburtstag der Elfen“ ist in der aktuellen Ausstellung „Nackte Männer - Nackte Tiere“ zu sehen. © Foto: Rosa von Praunheim

Worin unterscheidet sich das Filmemachen vom Schreiben und Inszenieren eines Musicals?

Ich schreibe nicht, es schreibt mich. Ein Künstler wird inspiriert vom Unterbewussten. Ich bin nur ein Medium, ich setze mich hin, und es fließt. Beim Film ist das ein bisschen anders. Ich habe meinen Filmstudenten immer gesagt: Film ist nicht Gedanken in Bildern, sondern Gefühle in Bildern. Die haben ja alle Abitur, die können nicht mehr fühlen. Das musste ich denen erst wieder beibringen.

„Die Bettwurst" war der erste deutsche Film, der mit dem Stilmittel des Camp, mit grellen Überzeichnungen, spielte. Das war ursprünglich ja amerikanische Avantgarde.

Aber ich war politischer als Warhol und die Underground-Leute in New York. „Die Bettwurst“ ist auch ein sozialkritischer Film, meine Arbeiten sind inspiriert vom deutschen Expressionismus und dem Underground-Kino. Aber Politik war immer wichtig.

War New York in den sechziger Jahren von West-Deutschland aus betrachtet ein Sehnsuchtsort?

Die Schwulenbewegung ist damals in den großen Städten in Amerika explodiert. Als Schwuler war es wunderbar, die Christopher Street herunterzulaufen, es gab überall schwule Bars und man begegnete den interessantesten Menschen aus der ganzen Welt. Am Anfang war die Szene auch noch sehr links. Aber nach den Stonewall-Protesten 1969 wurde zwei Jahre später aus der Gay Liberation Front die Gay Activists Alliance, eine sehr bürgerliche Bewegung. So ähnlich verlief die Entwicklung auch bei uns.

1969 drehten Sie den Dokumentarfilm „Schwestern der Revolution“ über eine Gruppe homosexueller Männer, die sich für Frauenrechte einsetzte. Warum war Ihnen die Solidarität mit diesem Kampf so wichtig – zu einer Zeit, als die schwule Bewegung selbst noch genug Kämpfe auszutragen hatte?

Diese Kämpfe gehört zusammen. Wo Frauen unterdrückt werden, werden auch Schwule unterdrückt. Das war im Mittelalter schon so: Die Hexen wurden verbrannt und drumherum die Schwulen wie Streichhölzer gelegt. Man muss doch nur in den Iran gucken, wo Frauen unterdrückt werden – obwohl die Männer es heimlich miteinander treiben. Meine frühen Filme habe ich gemacht, um Leute zu finden, die ähnlich denken wie ich. Bis dahin war ich allein, intellektuellen Schwulen begegnete ich erst später.

Kilian Berger (links) als junger Rex Gildo und Ben Becker In Rosa von Praunheims aktuellem Film „Rex Gildo - Der letzte Tanz“. © Foto: rbb/Rosa-von-Praunheim-Filmprodudtion

Ist die Kunst für Sie eine Form von Aktivismus? „Nicht der Homosexuelle ist pervers…“ ist ja eine einzige Provokation.

Das passiert aus dem Herzen heraus. Wir fanden es wichtig, unsere Meinung zu sagen. Ich habe das Wort „schwul“ hundert Mal in dem Film verwendet, heute sagen das sogar „Tagesschau“-Sprecher. Ich würde mir wünschen, dass wir alle Wörter, die problematisch sind, ins Positive wenden und sie mit Stolz benutzen. Allerdings habe ich ein Problem mit dem Diktat der Sprache, wie es heute in akademischen Kreisen verbreitet ist. Ich habe zwar 1996 den Dokumentarfilm „Vor Transsexuellen wird gewarnt“ gemacht, aber Judith Butler konnte ich nie lesen. Diese Gender Studies sind mir zu philosophisch, zu kompliziert.

Benutzen Sie eine gendergerechte Sprache?

Für mein Buch „Wie wird man reich und berühmt“ hatte ich jemanden, der sicherheitshalber am Ende noch mal drüber geguckt hat. Da muss man sehr aufpassen, ich persönlich finde ja, dass sich das sehr holprig liest. Trotzdem hat sich seit 1996 sehr Vieles zum Positiven verändert. Heute kann ein Mensch einfach sagen, ich möchte gerne mit einem anderen Geschlecht angesprochen werden und das wird respektiert. Die Debatte wird mir bloß zu hysterisch und dogmatisch geführt. Du kannst heute innerhalb von kurzer Zeit deine Reputation aufs Spiel setzen, und plötzlich ist dein ganzes Werk infrage gestellt.

Sie kämpfen seit über 50 Jahren für die Sichtbarkeit von Schwulen in der Gesellschaft, und trotzdem braucht es immer noch eine Kampagne wie #ActOut, bei der sich vor zwei Jahren 185 Schauspieler:innen outeten. Frustriert Sie das nicht?

Das hat vor allem mit dem Management zu tun. Als Hetero kannst du wunderbar Schwule oder Lesben spielen, aber wenn du schwul bist, dann besteht die Angst, dass du festgelegt wirst und dich niemand mehr als heterosexueller Liebhaber besetzt. Es gibt genug, auch bekannte Schwule, die nicht bei ActOut mitgemacht haben und sehr genau darauf achten, dass sie als heterosexuell wahrgenommen werden. Das gesellschaftliche Klima wird gerade wieder reaktionärer. Ob in Florida, wo Ron deSantis das Wort „schwul“ aus den Schulbüchern streichen will, oder durch die Rechtspopulisten in Osteuropa. Wir müssen immer wieder für unsere Rechte kämpfen.

Befürchten Sie eine Genügsamkeit in der schwulen Bewegung?

Zum Glück gibt es politische Organisationen, die weiter aktiv sind. Wie gerade zum Beispiel die Homophobie in Katar in den Medien thematisiert wird, das ist doch großartig. Ja, wir leben in einer eigenartigen Zeit – aber eigentlich war das nie anders. Auf dem Höhepunkt der Aids-Epidemie wollten sie in Bayern wieder Lager für Infizierte einführen, da habe ich meinen härtesten Kampf geführt. Das war eine sehr traurige, sehr schwere Zeit, damals ging es wirklich darum, mit Aufklärung Leben zu retten.

Wie soll man sich heute als Schwuler im liberalen Deutschland verhalten, wenn man die Emanzipationsbewegungen in anderen Ländern aus der Ferne beobachtet?

Man kann in anderen Ländern die Schwulen- und Lesben-Bewegungen unterstützen, indem man hinfährt. Das haben wir in den Neunzigern zum Teil auch gemacht, ich war in Riga, Moskau und Leningrad. Und jedes neue Pflänzchen der Schwulen- und Lesben-Bewegung war unheimlich berührend. Solidarität von hier, auch finanzielle Unterstützung, ist sehr wichtig.

Zu Ihrem 70. Geburtstagen haben Ihnen Ihre ehemaligen Filmstudent:innen Julia von Heinz, Chris Kraus, Axel Ranisch, Robert Thalheim und Tom Tykwer den Film „Rosakinder“ geschenkt. Haben Sie auch Vatergefühle für all die Kinder, die sie beeinflusst haben?

Ich glaube schon, dass ich etwas Väterliches. Ich fördere gerne Menschen. Diesen Beschützerinstinkt kenne ich auch aus meinen privaten Beziehungen. Ich plane schon länger einen Regiekurs: erste Schritte, letzte Schritte. Ältere Menschen, die mal Künstler werden wollten, das aber nie beruflich verfolgt haben, will ich mit jungen Leuten für ein Filmprojekt zusammenbringen.

Und was ist das nächste Projekt?

Erst mal abwarten. (lacht) Mein Grab auf dem St.-Matthias Kirchhof habe ich mir schon ausgesucht Eine Astrologin hat mir gesagt, dass ich am 16. Oktober 2023 verscheiden werde. Aber es kann sein dass die Astrologin stirbt und ich noch weiter viele Filme machen muss.

