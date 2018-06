So viele Arten, den Regen zu besiegen. Bei ihrem Waldbühnenkonzert zum Saisonabschluss hatten die Philharmoniker oft Pech in diesem Jahrzehnt, vom Komplettausfall wegen Sturmwarnung 2011 über dauerregennasse oder schwarzwolkenverhangene Abende (2012, 2016) bis zum Sturmtief Rasmund 2017. Zum Rattle-Abschied, dem wirklich allerletzten Konzert mir Chefdirigent Sir Simon, lässt der Wettergott am Sonntagabend Gnade walten, wahrt zunächst die Tradition mit diversen Niesel- und Sprühvarianten, um sich kurz vor der Pause besänftigen zu lassen. Magdalena Kozená singt eine zauberische Berceuse aus Joseph Canteloubes „Chants d’Auvergne“, wagt sich bis ins Pianissimo mit haarfeinem, fast brüchigem Vibrato (der Klassiker: Mama schläft selber ein, als sie ihr Kind wiegt), und der Regen legt sich gleich mit.

Schmissige Synkopen mit Salsa-Würze bei Gershwins „Cuban Ouvertüre“, Chatschaturjans „Säbeltanz“, Elgars „Pomp und Circumstance“ als ironischer Marsch und kleines Anti-Brexit-Statement mit perückenbewehrten Blechbläsern und, klar, die „Berliner Luft“ zum guten Schluss. „Same procedure“, ruft Rattle vom Podium, „as every year“, ruft das Publikum zurück. Noch einmal gibt Sir Simon den Entertainer, schenkt den Berlinern Laune, Leichtigkeit, Lebensfreude. Und schlägt doch auch andere Töne an, animiert die Philharmoniker zu Wehmut und Innigkeit.

Zum Wohl. Sir Simon Rattle genießt seinen Abschied mit einer Erfrischung. Foto: Jens Büttner/dpa

Wenzel Fuchs’ Klarinette schickt bei Gabriel Faurés „Pavane“ eine gedankenverlorene Kantilene ins Waldbühnenrund, Soloflötist Mathieu Dufour träumt weiter zu Cello-Pizzicati, und vor allem Magdalena Kozéna beweist bei Canteloubes okzitanischen Volksliedern, dass die Waldbühne mitnichten zu groß ist für Momente der Intimität. Ihr lyrischer Mezzosopran, ihr Schmelz, ihre Süße, ihre Koketterie, ihre aparte, hochnuancierte Diktion bezwingt mühelos die Witterung und die akustischen Tücken. Bei der ersten von vier Zugaben, Monteverdis „Si dolce è il tormento“, begleitet ihr Ehemann Simon sie kurzerhand persönlich am Cembalo.

Seine letzten In-door-Konzerte in der Philharmonie hatte Rattle vergangene Woche mit Mahlers Sechster bestritten: Katastrophenmusik für eine katastrophische Zeit, mit apokalyptischer Schärfe und atemberaubender Sinnlichkeit. In der Waldbühne fügt er noch einmal die andere Hälfte seiner Botschaft an die Musikstadt Berlin hinzu: keine Angst vor Unterhaltung, keine Angst vor dem Sentiment, vor der Grenze zum Kitsch. Klassik ist beides, wenn man es nur aufrichtig mit ihr meint, irdisch und überirdisch, Naturidyll und Kriegserklärung, Eskapismus und Eschatologie, Trauer und Trost, die unbestechliche Analyse der Gegenwart, aber eben auch ein Mittel, um sie besser zu ertragen. 16 Jahre Rattle in Berlin, das war die Öffnung der Philharmonie, Lunchkonzerte und „Rhythm is it!“, die Entgrenzung des Repertoires. Aber es war auch die Arbeit am Klang, von Mozart bis Bruckner, die Verteidigung des Individuums, der Zärtlichkeit, der Stimmenvielfalt. Vielleicht spannt er deshalb an diesem letzten Abend den Bogen so weit, von Monteverdi bis Paul Lincke, von Lamento bis Tschingderassabum.

Trotz trübem Himmel und Regen. Die Waldbühne ist voll und das Publikum spendet reichlich Applaus. Foto: Jens Büttner/dpa

Und das Publikum dankt es ihm. Lässt sich vom miesen Wetter nicht abhalten, sämtliche feuchten Bänke zu füllen, trotzt dem trüben Himmel mit bunten Regenklamotten, trinkt Rotwein aus Pet-Flaschen und spendet beim Großstadt-Getümmel in Ottorino Respighis „Pini die Roma“ auch mal Szenenapplaus. Magische Momente? Aber ja. Kommt die berühmte Nachtigall in den „Pini di Roma“ wirklich von Band oder ist’s nicht doch ein echtes Waldvögelein, das sich von der Klarinette aus seinem Nest locken lässt?

Wenn sich im Finalsatz der symphonischen Dichtung die Morgennebel über der Via Appia lichten und die Philharmoniker die Waldbühne furchtlos mit Triumphmusik fluten, was ist hier Ursache, was Wirkung? Denn eben jetzt beginnt das Flutlicht in der Waldbühne, die Nacht zu vertreiben. Musik ist ganz von dieser Welt. Und hebt sie doch aus den Angeln. Das bleibt von der Ära Rattle. Er kommt ja wieder, schon bald.