Aki Kaurismäkis Liebesdrama „Fallende Blätter“ Lebewohl an die Einsamkeit

Die Menschen im Kino von Aki Kaurismäki mögen die Einsamkeit. Ihr Leben steht schon lange still, und dann sagen sie der Einsamkeit auf je eigene schweigsame Weise doch Lebewohl. Die Supermarktkassiererin Ansa (Alma Pöysti), die entlassen wird, weil sie ein Brötchen mit abgelaufenem Verfallsdatum mitgehen lässt, und der Metallarbeiter Holappa (Jussi Vatanen), der ständig seine Jobs verliert, weil er trinkt, sie sind solche Menschen.

Eine Liebesgeschichte, wie nur der finnische Meisterregisseur sie erzählen kann: „Fallende Blätter“ beginnt mit einem Blickwechsel in einer Karaoke-Bar, wo die beiden von stoischen Trinkern und traurigen Liedern umgeben sind. Es folgen ein Café-Besuch, bei dem Holappa die Bestellung einer Zimtschnecke nutzt, um verstohlen einen Schluck aus seiner Schnapsflasche zu nehmen, und ein Kino-Abend, bei dem sie ihm ihre Telefonnummer gibt, die er sofort wieder verliert.

„The Dead Don’t Die“ heißt der Zombie-Film von Jim Jarmusch (auch ein großer Kino-Melancholiker), den sie sich angeschaut haben. Bis Ansa und Holappa zusammenkommen, wird ihre Liebe noch einige Tode sterben.

„Fallende Blätter“

Finnland 2023, 81 Minuten. Regie: Aki Kaurismäki. Mit Alma Pöysti, Jussi Vatanen. Der Film gewann in Cannes den Preis der Jury und läuft ab Donnerstag in den Kinos.

Im Anschluss an die einige Deutschland-Premieren gibt die Band Maustetytöt jeweils einstündige Konzerte.

Das Indie-Duo mit den Schwestern Anna und Kaisa Karjalainen hat im Film einen wunderbar lakonischen Auftritt. 12.9. München, Rio Filmpalast, 20 Uhr 13.9. Dresden, Schauburg, 20 Uhr 14.9. Berlin, Kino International, 20 Uhr 15.9. Hamburg, Zeise Kinos, 20 Uhr