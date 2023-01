Alles nur Gerüchte? Die Parthenon-Mamore bleiben vorerst im British Museum

Die Britische Kulturministerin Michelle Donelan hat auf BBC in einem langen Interview betont, dass keine Rückgabe der Parthenon-Skulpturen geplant sei. Sie gehören ins Vereinigte Königreich, wo sie – so die Ministerin – lange Zeit gepflegt wurden und den Zugang zu ihnen ermöglicht wurde.

Das griechische Kulturministerium fordert die Skulpturen zurück

Die antiken Kunstwerke sind Teil eines Frieses, das ursprünglich den Parthenon-Tempel in Athen schmückte. Der britische Diplomat Lord Elgin hatte sie im 19. Jahrhundert entfernt. 1816 hatte sie die britische Regierung gekauft und in das British Museum gebracht. Das griechische Kulturministerium hingegen will den Besitz und Eigentum des British Museums nicht anerkennen.

Im Dezember vergangenen Jahres meldeten einige Zeitungen, dass eine Rückgabe der Skulpturen möglich sei. Anlass waren Gespräche hochrangiger griechische Beamter mit George Osborne, Kuratoriumsvorsitzender des British Museum. Die griechische Zeitung Ta Nea sprach sogar davon, dass die Verhandlungen bereits in „fortgeschrittenen Stadium“ seien.

Eine Rückgabe an Griechenland ist nicht geplant

Nun aber betonte Donelan, dass das Museum die Kunstwerke nicht an Griechenland zurückgeben wolle. Eine solche Rückgabe – so die Sorge der Ministerin – stelle den gesamten Inhalt des Museums in Frage und könnte unabsehbare Folgen für weitere Restitutionsforderungen haben.

Derzeit ist das British Museum auch gesetzlich daran gehindert, die Kunstwerke dauerhaft an Griechenland zurückzugeben. Eine Veränderung der gesetzlichen Lage ist nicht absehbar. Es gab jedoch Spekulationen, dass die Skulpturen als Leihgabe nach Athen gehen könnten, im Gegenzug für besondere antike Objekte, die außerhalb Griechenlands noch nie gezeigt wurden.

Zur Startseite