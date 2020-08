Es ist dies eines dieser Bücher, die noch kurz vor dem Lockdown veröffentlicht wurden, dann dem großen anderen, dem Pandemie-Thema weichen mussten und irgendwie vom Radar verschwanden, aber doch gar nicht genug zu loben und zu feiern sind: Anne Webers Heldinnenepos ihrer 1924 im bretonischen Saint-Cast-le-Guildo geborenen Großmutter Anne Beaumanoir, die die Autorin hier, es soll ja auch ein bisschen romanhaft sein, Annette nennt.

Das Buch basiert auf Begegnungen und Gesprächen mit der heute 96 Jahre alten Frau, aber auch auf deren eigenen, 2000 in Frankreich erschienenen Erinnerungen mit dem Titel "Le feu de la mémoire", die es in zwei Bänden auch auf Deutsch in dem Hamburger Verlag Contra Bass gibt. ("Wir wollen das Leben ändern")

Weber erzählt, das ist ungewöhnlich und sehr gelungen, in mal langen, mal kürzeren Versen. Diese haben ihren Rhythmus, vor allem ihren eigenen, trotz vieler willkürlich erscheinender Brechungen, erklingen hin und wieder in einem durchaus höheren Ton, sind aber nicht betont rhythmisiert, geschweige dass sie sich reimen.

Weber ist durchaus auch ironisch

Eine Art Heldin ist diese Frau, weil sie sich widersetzt, sie ungehorsam ist. Als junges Mädchen schließt sie sich der Résistance an, kämpft gegen die deutschen Besatzer, rettet drei jüdische Kinder und Jugendliche Und sie widersetzt sich auch dann, als sie nach dem Krieg als Ärztin ein bürgerliches Leben in Marseille mit Mann und Kindern führt und es plötzlich zu den „algerischen Ereignissen“ kommt.

Annette wird „Kofferträgerin“ für die FLN, die nationale algerische Befreiungsfront, transportiert Geld für deren Kampf gegen den Staat und die französische Besatzung.

Schon im Zweiten Weltkrieg gerät die junge, nur 1, 60 Meter große Beaumanoir in Turbulenzen, ist sie ständig auf Achse, quasi wie ein Hobo, stellt sie sich die Frage nach der kommunistischen Sache, als sie als Spionin eingesetzt und später gar selbst überprüft wird. Doch in Algerien geht es bis Mitte der sechziger Jahre nicht weniger turbulent in ihrem Leben zu: Sie wird verraten und zu einer zehnjährigen Haft verurteilt, kann fliehen, sitzt in der ersten unabhängigen Regierung Algeriens, die wieder weggeputscht wird, und schon wird es wieder brisant.

Bemerkenswert an diesem Epos ist, der im übrigen schon zweiten Begehung ihrer Familiengeschichte nach dem Buch "Ahnen", dass Weber sich erfolgreich wehrt, aus ihrer Großmutter eine überlebensgroße Heldin zu machen, ihr ein ganz hohes Lied zu singen. Weber erzählt von den Zufällen in so einem Leben, von willkürlichen Motivationen und Schwärmereien, von Annettes Drang, sich aufzuopfern und zu sterben.

"Die Wahrheit umschließt mindestens zwei Fassungen"

Letztendlich geht es hier um eine Wahrheit, die Weber selbst, die ihre Heldin, die „wir“ gar nicht kennen, „aber Grund haben zu denken, dass sie einige Widersprüche und mindestens zwei Fassungen umschließt.“

Das ist vom Ton her, trotz dessen Höhen, oft heiter, ironisch, ungezwungen, So wird Beaumanoir beispielsweise einmal zitiert mit den Worten: "Wenn man mit sechzehn keine Überzeugungen hat...", um von ihrer Enkelin ergänzt zu werden, ...hat man gute Chancen, nie welche zu haben.".

Ab und an greift Weber von einer noch etwas höher gelegenen Erzählebene ein und schaut von ganz oben auf dieses Leben. Sie drückt auf die Stopptaste, "Pause", wirft ein "Moment mal" ein oder wechselt in eben jenen Pluralis majestatis. Es soll hier schon leicht und spielerisch zugehen, beispielsweise wenn die Geschichte einen "Knick" macht oder es gegen Ende heißt: "Sie hat die Arbeit und sie hat die Liebe. Ist doch nicht schlecht!". Passagenweise ist Webers Erzählung über diese „im Innern gerade“ Frau auch spannend, vor allem aber ist sie: klug und lehrreich und sicher eines der besten deutschsprachigen Bücher dieses seltsamen Jahres.