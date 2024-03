Ärger um den „Cleantech Business Park“ in Marzahn Nicht die Kröte ist schuld

Wieder einmal soll eine Kröte schuld sein daran, dass die deutsche Wirtschaft nicht florieren kann. Genauer gesagt: Eine Wechsel-Kröte, die - was für eine Infamie - genau im Marzahner Gewerbegebiet „Cleantech Business Park“ leben soll, den die landeseigene Gesellschaft Wista GmbH „entwickelt“.

Das will heißen: Ein einstiges Rieselfeld wurde und wird planiert, betoniert, asphaltiert, mit Straßen und Leitungen versehen. Einige Straßenbäume sind auch dabei. Und dann hofft man auf Investoren, die hier „Millionen“ investieren in den ökologischen Umbau der deutschen Wirtschaft, den die Benzin-Anbeter über Jahrzehnte verzögert haben.

Aber da sind eben die Kröte … und die lästig auf Gesetze Deutschlands und Europas pochenden Behörden. Ein Gericht hat jetzt die weitere Bebauung zunächst unterbunden. So geht es nicht voran mit Deutschland.

Wie sieht die Sache eigentlich aus Sicht der nichtmenschlichen Nutzer einstiger Rieselfelder aus, für deren Lebensgemeinschaft die Kröte ja letztlich nur Stellvertreter ist? Also für Würmer, Schmetterlinge, Bienen und andere Honigsammler, Gräser, Stauden, Blumen, Bäume, Vögel, Nager?

Sie lachen: was ein Öko-Spinner. Nun, vor einigen Jahren wurde der allerdings an menschlicher Beschränktheit gescheiterte „Animal Turn“ in den Geisteswissenschaften versucht. Dabei ging es genau um diesen Gegenblick auf die angebliche Krönung der Schöpfung. Wie macht sie sich denn die Erde untertan? Etwa mit Industriegelände auf der „Grünen Wiese“, wie in Marzahn.

Als dort die Planung begann, gab es keinerlei Interesse am Stadtrand Industrie unterzubringen, fern der Universitäten und anderer Industriegebiete. Es wurde wie so oft auf noch zu weckende Interessen hin geplant und gebaut und weil das Land billig war. Eine Art Vorratshaltung in Beton, ohne Rücksicht auf Klima, Ökologie und Artenvielfalt.

Hier soll der „Cleantech Business Park“ entstehen: das Gewerbegebiet an der Bitterfelder Straße / Boxberger Straße. © imago/Jürgen Ritter

Kein Einzelfall, man muss gar nicht zu Tesla sehen: Seit 1992 wurden alleine in Deutschland die Fläche von gleich zwei Saarlanden neu (!) versiegelt. Und immer noch entstehen die flachen Riesenhallen vor den Städten auf „billigem“ Land. Billig ist es nur, weil die Interessen aller nichtmenschlichen Bewohner dieser Erde als Nullsumme eingesetzt werden.

Das freundliche Versprechen in Marzahn, als Kompromiss 30 Hektar „Ausgleichs“-Fläche freizulassen, beruhigt da wenig. Das bedeutet nämlich, dass die Wechselkröte und ihre Kumpel und wir alle immer noch 60 Hektar weniger offenes Land als bisher zum Leben haben. Aber dafür haben wir „Entwicklung“.

Das ist eine sehr menschliche Kurzsicht-Perspektive auf eine grundsätzliche Fehlentwicklung. Aber wenn dann jemand einschreitet, gibt man der Kröte die Schuld am Niedergang der deutschen Wirtschaft. Nicht vergessen: Denken Sie an den Gegenblick beim nächsten Ausfahrtschild zum neuen Industriegebiet XYZ.