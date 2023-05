Auf dem „Tatort“-Sendeplatz „Babylon Berlin“ startet im Herbst wieder im Ersten

Die vierte Staffel der Serie „Babylon Berlin“ kommt Anfang Oktober ins Free-TV. Mit vier Folgen zur Prime Time startet die Produktion am Sonntag, 1. Oktober, um 20.15 Uhr im Ersten. Vier weitere Folgen strahlt die ARD am darauffolgenden Tag um 20.15 Uhr aus. Jeweils zwei Folgen sind am 3. und 4. Oktober gegen 22 Uhr zu sehen.

Staffel 4 ist bereits ab dem 29. September 2023 in der ARD Mediathek online abrufbar. Die Staffeln eins bis drei werden einige Wochen vorher online gestellt, teilte die ARD am Mittwoch mit.

Premiere hatte die vierte Staffel bereits im Pay-TV bei Sky und zwar am 8. Oktober 2022. Bei der Koproduktion von Sky und ARD hat das Pay-TV immer das erste Ausstrahlungsrecht.

Die vierte Staffel „Babylon Berlin“ beruht auf Volker Kutschers Roman „Goldstein“. Zwölf neue Episoden versprechen laut ARD ein Wiedersehen mit vielen bekannten Figuren. „An ihrer Seite erleben wir grandiose Schaukämpfe in den Boxclubs der Unterwelt, schweißtreibende Tanzmarathons im Moka Efti und die Katakomben der Roten Burg, dem Polizeipräsidium, in dem alle Fäden zusammenlaufen.“

Gleichzeitig werfe die vierte Staffel einen neuen Blick auf das Pulverfass Berlin in der heraufziehenden Nazi-Zeit.

Als Autoren der neuen Staffel fungieren Achim von Borries, Bettine von Borries, Henk Handloegten, Khyana El Bitar und Tom Tykwer. Die Regie liegt wie bisher bei Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer.

In den Hauptrollen kehren Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter auf die Bildschirme zurück.