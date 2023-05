Autor von „The Zone of Interest“ Britischer Schriftsteller Martin Amis gestorben

Es sind manchmal seltsame Wege, die das Schicksal bereithält: Gerade wird in Cannes Jonathan Glazers Verfilmung „The Zone of Interest“ mit Sandra Hüller in einer der Hauptrollen breit debattiert und als aussichtsreicher Kandidat für die Goldene Palme gehandelt, das Ganze eine Adaption des gleichnamigen Romans von Martin Amis. Und dann wurde gestern Abend bekannt, dass eben jener Martin Amis an den Folgen eines Tumors der Speiseröhre in seinem Haus in Florida gestorben ist.

Der britische Schriftsteller, 1949 in Oxford geboren, war einmal ein richtiger Literaturstar. In den achtziger und neunziger Jahren reichte er Kollegen wie Jay McInerney, Julian Barnes, Ian McEwan oder Bret Easton Ellis locker das Wasser, mit ästhetisch gewitzten, bösen, apokalyptischen und oft komischen Romanen wie „Gierig“, „London Fields“ oder „The Informastion“.

Autor von „Zone of Interest“

Dann wurde es still um ihn. Seine erste Autobiografie „Hauptsachen“ erschien erst mit fünfjähriger Verspätung auf Deutsch, sein jetzt von Glazer verfilmter Holocaust-Roman „Interessengebiet“ wurde hierzulande von einigen Verlagen für literarisch unzureichend empfunden, dann aber mit mehrjähriger Verspätung vom Schweizer Verlag Kein & Aber veröffentlicht.

Sein letztes Buch „Inside Story“, 2020 in England und den USA erschienen, 2022 in Deutschland, ist abermals ein autobiografisches Buch. Darin spielen Amis‘ 2011 ebenfalls an einem Speiseröhrenkrebs verstorbener Freund Christopher Hitchens, sein großes Vorbild Saul Bellow und seine Nemesis, sein Schriftsteller-Vater Kingsley Amis wichtige Rollen. Genauso wichtig wie Hitchens, Bellow und der Vater sind jedoch auch die Frauen in Amis’ Leben, und so pendelt „Inside Story“ zwischen Liebe und Sex, Freundschaft und Tod, Literatur und Kollegenbewunderung.