Barbesuch nach Weihnachten Drinks in der magischen Zwischenzone

Die Erleichterung macht es sich auf einem Barhocker gemütlich. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht bestellt sie sich ein großes Bier. Als es vor ihr steht, nimmt sie das Glas und prostet einer Freundin zu. So geht es zwischen den Jahren wieder in zahlreichen Bars zu. Die Menschen kehren von ihren Familienbesuchen in der Provinz oder im Nachbarkiez zurück und sind froh, wieder mit der Wahlfamilie vereint zu sein.

Dieses Gefühl erzeugt in vielen Berliner Kneipen und Cafés nach Weihnachten eine ganz besondere Atmosphäre. Neben der Erleichterung sitzen dann auch Dankbarkeit und ein wenig Übermut am Tresen, was die Trinklaune im Raum schnell ansteigen lässt. Man erzählt sich von den überstandenen Völlereien und Streits – schöne Erlebnisse kommen ebenfalls zur Sprache. Doch vor allem geht es an diesen Abenden des 27., 28. und 29. Dezembers darum, kurz durchzuatmen und einfach nur zu genießen.

Unbeschwert unterwegs

Weil viele Bargänger*innen in dieser Zeit frei haben, sind sie unbeschwerter unterwegs als sonst, denken nicht ans Aufstehen am nächsten Morgen oder die Sorgen des Alltags. Schwerer lässt sich allerdings der Gedanke an Silvester verdrängen, und so werden irgendwann die Party-Pläne abgefragt. Was wiederum spontane Einladungen zur Folge haben kann.

Am schönsten wird ein Kneipenbesuch zwischen den Jahren jedoch, wenn sowohl die Weihnachtsvergangenheit als auch die Silvesterzukunft abgehandelt sind und sich alle dem Glück der Gegenwart hingeben. Wenn sich dann dieses leichte Rauschen im Kopf mit der Stimme des Gegenübers und der Hintergrundmusik zu einem erhebenden Mix vereint, wird das Draußen vollständig ausgeblendet.

Vor allem die Zugezogenen im Raum erinnern sich in solchen, von einer flirrenden Magie erleuchten Augenblicken wieder daran, dass sie alles richtig gemacht haben mit ihrer Wohnortwahl. In einem Anfall von aufgefrischter Berlin-Liebe ist die ganze Nervigkeit der Stadt kurz vergessen. Und wenn man Glück hat, melden sich der Kater und der Blues erst nach Neujahr zurück.

