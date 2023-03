Bester fremdsprachiger Film „Im Westen nichts Neues“ gewinnt Oscar

Der deutsche Regisseur Edward Berger hat in der Nacht zum Montag in Los Angeles mit „Im Westen nichts Neues“ den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewonnen. Der Antikriegsfilm nach der gleichnamigen Romanvorlage von Erich Maria Remarque setzte sich in der Kategorie unter anderem gegen den polnischen Beitrag „Eo“ von Jerzy Skolimowski und Lukas Dhonts „Close“ aus Belgien.

Damit setzt „Im Westen nichts Neues“, der bereist beim britischen Filmpreis Bafta sieben Preise gewann, seinen Siegeszug fort und gewinnt den wichtigsten internationalen Filmpreis des Jahres. Die Netflix-Produktion gehört mit neun Nominierungen zu den Favoriten der Nacht, es ist außerdem als erster deutscher Film in der Kategorie „Bester Film“ nominiert. Der britische Kameramann James Friend gewinnt für „Im Westen nichts Neues“ außerdem den Oscar für die beste Kamera.

Edward Bergers Kriegsdrama ist der vierte deutsche Film, der mit dem Oscar ausgezeichnet wird. Erstmals gelang dies 1980 Volker Schlöndorff mit „Die Blechtrommel“, 2003 folgt „Nirgendwo in Afrika“ von Caroline Link. Zuletzt holte „Das Leben der Anderen“ 2007 die Oscar-Trophäe.

