Beyoncés Konzertfilm „Renaissance“ Die fast menschliche Seite von Superwoman

Es versteht sich von selbst, dass Beyoncé Knowles aka Queen Bey nicht einfach einen Konzertfilm veröffentlicht. „Renaissance: A Film By Beyoncé“ ist das Spektakel, auf das die Popwelt gewartet hat; und das gleichzeitig, wie vor einigen Wochen schon Taylor Swifts „Eras“-Film, an diesem Wochenende die Tektonik an den Kinokassen verändern wird.