Es ist schon kein gutes Omen, wenn man die Flitterwochen mit der neuen Angebeteten an dem Ort verbringt, an dem die große Liebe beerdigt liegt. Symbolwert hat es allemal. „Keine Zeit zu sterben“, der definitiv letzte Bond-Film mit Daniel Craig in der Rolle von 007 (wenn auch diesmal nur für den Showdown), ist voller großer und kleiner Abschiede; am Ende sogar – so viel sei zumindest verraten - mit der Gründlichkeit eines „Avengers“-Films.

So sehr hat das „Marvel Universe“ einem also schon die Sehgewohnheiten versaut. Da sitzt man tatsächlich die ganzen Schluss-Credits durch, in der Hoffnung auf eine allerletzte Post-Titel-Sequenz – vielleicht sogar mit einem Cliffhanger, der bereits die Craig-Nachfolger verrät? Nach 163 Minuten steht da aber wie immer nur „James Bond will return“. Ein Versprechen, für das sich Barbara Broccoli und die Bond-Nachlassverwalter das nächste Mal jedoch einiges einfallen lassen müssen.

Die bisher vier Bond-Filme mit Daniel Craig bilden zusammen ja eine kleine Anthologie, „Keine Zeit zu sterben“ schließt diese nun ab. Es spricht für das Vermächtnis von Craig als 007, dass er sich ­– anders als seine Vorgänger - einen eigenen Handlungsbogen verdient hat. Léa Seydoux ist wieder dabei in der Rolle der Proust‘schen Therapeutin Madeleine Swann, Tochter eines hohen Mitglieds der Terrororganisation Spectre und Bonds Freundin. Zu Beginn setzt der sie allerdings nach einem vermeintlichen Vertrauensbruch erst mal in einen Zug und dreht sich zum Abschied am Bahnsteig nicht mal um.

Regisseur Cary Fukunaga („True Detective“) und sein Autorinnenteam um Neal Purvis, Robert Wade und „Fleabag“-Erfinderin Phoebe Waller-Bridge wollen diesmal an die ganz großen Gefühle des immer etwas kantigen Craig-007 ran. „Keine Zeit zu sterben“ bringt dann auch das nicht geringe Kunststück fertig, aus Kindheitstraumata, Schurken-Wahnwitz und handgemachter Action ein todernstes Post-Brexit-Denkmal zu schmieden, in dem der Held kaum mal eine Miene verzieht.

Bonds 007-Nachfolgerin ist weiblich

Bond wird von seinem CIA-Kumpel Felix Leiter (der wie immer verlässliche Jeffrey Wright) aus seiner wohlverdienten Frührente auf Jamaica gerissen, um den vom britischen Geheimdienst mitsamt seiner Geheimwaffe “Heracles” zu Spectre übergelaufenen Wissenschaftler Obruchev (David Dencik) zurückzuholen. Der Hightech-Gimmick ist ziemlich eindrucksvoll, eine Biowaffe, die sich mithilfe von DNA-Samples und Nanobots zielgenau auf einen Menschen programmieren lässt. Das kleine Intermezzo zwischen der CIA und dem MI6 - in Person von Bonds nomineller 007-Nachfolgerin Nomi (stilvoll und tödlich: Lashana Lynch) – gipfelt in einem ersten spektakulären Showdown auf Kuba.

Auch Christoph Waltz hat als Bond-Ziehvater und -Widersacher Stavro Blofeld ein kurzes Cameo, muss aber bald selbst einem mächtigeren (und noch größenwahnsinnigeren) Gegner weichen: Lyutsifer Safin, mit osteuropäischem Akzent und sardonischem Gott-Komplex von einem grandios vernarbten Rami Malek gespielt. Malek, flüsternd-lächelnd hinter seiner starren Gesichtsmaske, hat sich seinen Platz im Pantheon der Bond-Endbosse redlich verdient.

Aber auch „Keine Zeit zu sterben“ besitzt Klassiker-Potenzial, weil Fukunaga an den richtigen Stellschrauben dreht, um diesen Dinosaurier von einem Geheimagenten in die Gegenwart zu überführen. Allein schon, dass Phoebe Waller-Bridge, aktuell eine der allerbesten Autorinnen, ihre Handschrift und ihren spitzen Humor in die Dialoge und die durchaus eigenwilligen Figuren (Ana de Armas legt solo eine furiose Kampf-Choreografie hin) einbringen kann, ist eine überfällige Blutauffrischung des Franchises. Das gilt auch für Billie Eilishs Titellied, das nach über einem Jahr (so lange musste man auf den neuen Bond warten) nichts von seinen Ohrwurm-Qualitäten verloren hat.

Ein bisschen Wehmut schwingt natürlich mit, es fließen sogar Tränen. Und am Schluss darf Louis Armstrong noch einmal „We Have All the Time in the World“ singen (eine schöne Selbstlüge), das Titellied von „Im Geheimdienst ihrer Majestät“. Und wer sich noch an das Ende von Diana Rigg damals erinnert, dürfte ein vage Vorstellung davon haben, dass manche Abschiede tatsächlich für die Ewigkeit sind. Auch wenn da am Schluss wie zum Trost geschrieben steht: James Bond will return. (Ab Donnerstag in den Kinos)