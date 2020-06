Lauter war das neue Jahr an diesem Ort noch nie gefeiert worden. Mit 18 Kanonenschüssen, mit Pauken und Trompeten. Dazu wurde eine Flagge aufgezogen, der rote Adler auf weißem Grund, so geschehen am 1. Januar 1683 an einem Strand im heutigen Ghana.

Damals trug der Küstenstreifen in europäischen Kreisen den verlockenden Namen Goldküste. Der Ort, an dem der erst 27-jährige Otto von der Groeben sein Tamtam veranstaltete, er sollte nach seinem Willen fortan Groß Friedrichsburg heißen.

Die Zeremonie, die vor allem dazu gedacht war, die ansässige Bevölkerung zu beeindrucken, denn der Küstenstreifen war keineswegs menschenleer – sie signalisierte zugleich Bedeutendes: Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg, auch bekannt als der Große Kurfürst, beanspruchte als erster deutscher Landesherr afrikanisches Territorium.

Otto von der Groeben brachte der Schritt immerhin so viel Ruhm ein, dass sein Name noch 300 Jahre später Stoff für Diskussionen bot. Als es nämlich 2010 um die Umbenennung des Groebenufers in Kreuzberg ging.

Zwar gab es Einwände, die Straße hieße gar nicht nach jenem Otto, sondern nach einem Groeben namens Karl, aber das war angesichts der prokolonialen Stimmung während der Namensgebung 1891 eher unwahrscheinlich und verhinderte nicht, dass sie heute May-Ayim-Ufer heißt, nach einer antirassistischen Aktivistin.

Der Streit um die Mohrenstraße

Ein symbolträchtiger Schritt, denn von der Groeben leitete mit seiner Seefahrt ein koloniales Abenteuer ein, das die bis dato eher bodenständige Mark Brandenburg in eines der schmutzigsten Geschäfte überhaupt verwickelte: den transatlantischen Sklavenhandel. Und auch wenn es lange so schien, als ob nach Jahrhunderten Gras über die Sache wachsen würde, die Diskussionen, das scheint sicher, werden anhalten, solange es eine Mohrenstraße gibt.

Gestritten freilich wird auch darüber, warum die Mohrenstraße überhaupt Mohrenstraße heißt. Und ihre Verteidiger zitieren gern Linguisten, die erklären können, dass der Name Historie ist und niemanden herabwürdigt.

Doch das alles ändert nichts daran, dass die Straße ihren Namen nachweislich seit 1707 trägt. Und damit fällt ihre Benennung zumindest in die Jahre jenes kolonialen Abenteuers, das einen genaueren Blick verdient.

Ausgerechnet Brandenburg. Der Landstrich war nicht besonders gesund aus dem Dreißigjährigen Krieg herausgekommen, verfügte über keinerlei maritime Tradition. Sein ambitionierter Kurfürst regierte im internationalen Vergleich ein eher ärmliches Territorium, das überdies auch noch weitläufig verteilt in diverse Einzelteile zerfiel.

Aber das machte den nach damaligen Maßstäben gut gebildeten Kurfürsten empfänglich für Ideen, die seinerzeit für modern erachtet wurden und Geld einbringen konnten.

Die größten Gewinne ließen sich zu dieser Zeit im Überseehandel erzielen und es brauchte nur eines Einflüsterers, der dafür zu werben verstand. Friedrich Wilhelm fand ihn in Gestalt des holländischen Reeders Benjamin Raule, dessen zehn Schiffe zum Rückgrat der noch zu gründenden brandenburgischen Flotte wurden.

Engagement hatte seinen Preis

Zu Friedrich Wilhelms Leidwesen waren die besten Hotspots schon besetzt, die Konkurrenz in Gestalt von Spaniern, Briten, Franzosen und Niederländern übermächtig. Nach Schätzungen gab es in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts rund 25 000 seetüchtige Schiffe in Europa. 14 000 fuhren unter niederländischer Flagge, zwei Dutzend führten das Wappen von Brandenburg am Mast.

Trotzdem fanden die kurfürstlichen Schiffe mehr oder weniger heimlich einen Weg nach Afrika, und das überdies an eine Küste, die nicht eben arm an europäischen Handelsposten war. Dort sicherten sie sich einen etwa 30 Kilometer breiten Streifen und sicherten ihn mit drei befestigten Niederlassungen.

Das Engagement hatte seinen Preis. Jede Flinte, jeder Nagel, ja sogar jeder Ziegelstein musste von Europa herangeschifft werden. Trotzdem gelang der Ausbau von Groß Friedrichsburg zu einer ansehnlichen Festung, deren Mauern noch heute stehen – als Museum und Unterkunft für Backpacker.