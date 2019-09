Der Fotograf Wolfgang Krolow ist tot. Er starb am frühen Morgen des vergangenen Dienstags in einem Berliner Krankenhaus im Alter von 69 Jahren. Krolow galt als Urgestein der sozialkritischen Fotografie. Mitte der siebziger Jahre kam er nach West-Berlin, um an der Hochschule der Künste zu studieren. Er machte sich mit klassisch anmutenden, schwarz-weißen Fotos einen Namen und veröffentlichte diese in Tageszeitungen und Magazinen. Seine Fotoreisen führten Krolow auch in Länder und an Orte wie Albanien oder Wolgograd, seine meisten Fotos jedoch entstanden in Kreuzberg. (Tsp)