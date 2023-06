Civis-Spezialpreis „Herausragend und nachhaltig“

Es war eines der stärksten Fernseh-Bilder in der Berichterstattung zum Thema Flucht und Asyl: Die ARD-Reporterin Isabel Schayani 2020 im Flüchtlingsheim Moria auf Lesbos im Gespräch mit dort Gestrandeten. Auszeichnungen wie den Grimme Preis Spezial hat die Journalistin schon einige erhalten. Nun kommt der Spezialpreis Civis Video hinzu, für ihre, laut Jury, „langjährige, herausragende und nachhaltige Berichterstattung zum Thema Flucht und Asyl“.

Der „Civis – Europas Medienpreis für Integration“ wurde 1987 von der Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen gemeinsam mit der ARD gegründet und ist einer der renommiertesten Branchen-Preise.

Den mit 15 000 Euro dotierten Hauptpreis erhält in diesem Jahr der Dokumentarfilm „Arte Thema: Letzte Zuflucht – Das Haus am Tor der Sahara“, ein Werk von Regisseur Ousmane Samassékou über Menschen, deren Träume und Traumata am Südrand der Sahara.

Ausgezeichnet wird auch Autor Ulf Ryberg für „The Lost, Folge 1“ im Bereich Unterhaltung sowie Katz Laszlo und Mohamed Bah in der Kategorie Video Award Social-Media-Formate für „Mohamed“. Der Publikumspreis Civis Cinema Award geht an David Wnendt (Regie) für den Film „Sonne und Beton“.

Insgesamt waren 24 Beiträge in fünf Kategorien nominiert. Sie setzen sich auf ganz unterschiedliche Weise mit Themen wie dem Krieg in der Ukraine, Flucht, Migration und Rassismus auseinander – aber auch ganz allgemein mit Herkunft, Heimat und Identität.

Der Preis an Isabel Schayani, Tochter eines persischen Vaters und einer deutschen Mutter, kommt zur rechten Zeit. Gerade hat die Reporterin wieder aus dem Brennpunkt Ukraine berichtet. Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms schaut sie dort nach direkt Betroffenen, die schon länger unter dem russischen Angriffskrieg leiden, getreu dem Nachhaltigkeits-Credo. Das Erste zeigt die Civis-Preisverleihung mit Moderatorin Natalie Amiri am Sonntag ab 23:35 Uhr. (meh)