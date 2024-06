„Idefix“-Zeichner Philippe Fenech „Ein Asterix-Album kann mich für Monate beflügeln“

Wer hat sie künstlerisch geprägt? Woran arbeiten sie gerade? Und was können sie überhaupt nicht zeichnen? Im Tagesspiegel-Fragebogen geben Zeichnerinnen und Zeichner Einblicke in ihre Arbeit und in ihre Leidenschaft für die Kunstform. Heute: der Franzose Philippe Fenech, der seit drei Jahren die Comic-Reihe „Idefix und die Unbeugsamen“ zeichnet.

1. Was kommt bei Ihrer Arbeit zuerst: Worte oder Bilder?

Da ich Illustrator bin, sind es zwangsläufig die Bilder, die mir zuerst einfallen, und zwar schon beim Lesen des Skripts. Wenn ich das lese, schaltet sich mein Gehirn ein und ich stelle mir die Szene so vor, wie sie ideal wäre, wie sie mich zum Lachen bringen würde oder welcher Bildausschnitt am effektivsten wäre. Wenn es dann ans Zeichnen geht, ist die Umsetzung allerdings nicht mehr so einfach!

2. Hören Sie beim Zeichnen Musik, und wie beeinflusst Sie das?

Ich höre ein bisschen was von allem, das hängt davon ab, in welcher Phase der Arbeit ich mich befinde. Wenn ich das Storyboard erstelle, muss ich mich konzentrieren, und jedes Wort bringt mich aus dem Konzept. In dieser Phase läuft daher sehr oft Filmmusik. Für den Zeichenteil höre ich mir Podcasts oder Sendungen an, vorzugsweise solche, die mich zum Lachen bringen oder mich bereichern. Keine dramatischen oder morbiden Geschichten, ich muss die Leute mit meiner Zeichnung zum Lachen bringen! Und für den letzten Schritt, das Tuschen, höre ich Dokumentarfilme und betrachte sie mit einem Auge, die mich bei der Stange halten. Auf diskrete Weise beeinflusst das, was ich höre, also ein wenig meine Arbeit.

3. Was essen oder trinken Sie am liebsten bei der Arbeit?

Weder noch! Ich vermeide es, zwischen den Mahlzeiten zu naschen, und das Trinken ermöglicht mir, Pausen zu machen. Also niemals Essen oder Trinken im Atelier!

4. Angenommen, Ihre Wohnung würde brennen: Welche Comics würden Sie auf jeden Fall aus Ihren Regalen retten

Diejenigen, die nicht wiedergefunden werden können! Wie mein allererster Comic, das Asterix-Album „Die Odyssee“, der in einem schlechten Zustand ist, weil ich ihn so oft gelesen habe, aber an dem ich sehr hänge. Aber auch die, die mir signiert wurden. Andererseits würde ich, bevor ich Comics rette, die originalen Druckstöcke von Freunden retten, die in meinem Atelier liegen! Das ist unbezahlbar.

Welche Zeichner/innen und Autor/innen waren für Ihre eigene Entwicklung die prägendsten?

Albert Uderzo und René Goscinny, unbestreitbar! Sie sind nicht die einzigen, die ich gelesen habe, aber diejenigen, die mir Lust auf diesen Beruf gemacht haben. Noch heute nehme ich, wenn ich zweifle, eine Biografie von Albert Uderzo zur Hand oder schlage ein „Asterix“-Album auf, das kann mich für Monate beflügeln. Im Laufe der Jahre habe ich andere Autoren entdeckt, deren Arbeit ich liebe, wie Pierre Tranchand (besser bekannt als Pica), Jean-Louis Mourier, Juanjo Guarnido oder seit kurzem Jordi Lafebre.

6. Welchen Comic würden Sie jemandem empfehlen, der sonst eigentlich keine Comics liest?

„Idefix und die Unbeugsamen“, das ist doch klar!

7. Glauben Sie, dass Comics derzeit die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen?

Absolut nicht! Comics sind das große Vergessene in den Medien! Oder man muss intellektuelle Comics machen. In den Fernsehnachrichten der großen Sender werden Schauspieler, Sänger, Schriftsteller eingeladen, aber Comicautoren sind sehr selten, obwohl manche Autoren mehr Alben verkaufen als manche eingeladenen Sänger! Das hat sich beim Tod von Albert Uderzo bestätigt, es gab nur sehr wenige Ehrungen, zumindest nicht auf der Höhe dessen, was er für die Comics geleistet hat. Comics werden als zweitrangige Kunstform betrachtet, dabei sind sie oftmals das Tor zum Lesen!

Unbeugsamer Vierbeiner: Eine Szene aus der Taschenbuchausgabe von „Idefix und die Unbeugsamen“. © 2022 Studio 58 / GMT PRODUCTIONS, ASTERIX® – OBELIX® – IDEFIX – 2022 LES ÉDITIONS ALBERT RENE / GOSCINNY-UDERZO

8. Welche zeitgenössischen Comiczeichner/ innen verdienten mehr Aufmerksamkeit, als sie sie im Moment haben?

Ich möchte sagen: alle! Jeder Autor trägt einen kleinen Teil zum Gesamtbild bei und verdient aus diesem Grund Aufmerksamkeit.

9. Wenn Sie einen hoch dotierten Preis für das Comic-Lebenswerk zu vergeben hätten, wer würde ihn bekommen?

Wenn es für einen Autor ist, der noch Lust hat, würde ich Pierre Tranchand sagen, aber er mag keine Ehrungen!

9. Wie würden Sie einem Blinden beschreiben, was das Besondere an Ihren Comics ist?

Diese Frage ist so schwierig!!! Erstens: Kann sich ein Blinder überhaupt das Konzept eines Comics vorstellen? Zweitens fällt es mir sehr schwer, meine Arbeit mit Abstand zu betrachten! Also würde ich ihm wohl eher das sagen, was ich hoffe, dass die Leser es sehen. Nämlich eine Zeichnung, die einen zum Lachen bringt, gezeichnetes Theater! Denn das ist es, was mir am wichtigsten ist: Lachen zu bringen!

10. Woran arbeiten Sie derzeit, wenn Sie keine Fragebögen ausfüllen?

Ich arbeite gerade an der Fertigstellung von Band 15 meiner Serie „Mes Cop’s“, die in Frankreich beim Verlag Bamboo erscheint.

Die Abenteuer von Asterix und Obelix sind einer der erfolgreichsten Comicserien der Welt, hier eine Szene aus dem jüngsten Band „Die weiße Iris“. © Asterix® – Obelix® – Idefix® / © 2023 Hachette Livre/ Goscinny – Uderzo

11. Wieso würden Sie einem jungen Menschen raten, Comic-Auto/in zu werden - und wieso würden Sie ihm oder ihr davon abraten?

Empfehlen würde ich es deswegen, weil es wie ein Traum ist, der wahr wurde, wenn man von seiner Leidenschaft leben kann. Dieser Beruf ist zwar oft einsam, aber nicht nur. Man spricht mit den Lesern, tauscht sich mit ihnen aus, und das ist befriedigend ... vor allem, wenn man das Glück hat, ihnen auf Messen zu begegnen. Das Lächeln eines Kindes, das mit seiner Widmung nach Hause geht, ist der beste Lohn! Und ich würde nie davon abraten! Auch wenn es ein schwieriger Beruf ist, da es sehr kompliziert sein kann, davon zu leben. Ich rate jedoch allen dazu, weiter zu studieren, um ein Auffangnetz zu haben.

12. Wie fühlt es sich für Sie an, Ihre Zeichnungen als gedruckte Veröffentlichungen in der Hand zu halten?

Es ist sehr befriedigend! Die Freude ist immer dieselbe. Auch wenn ich schon mehr als 30 Alben veröffentlicht habe, freue ich mich immer auf das Neue und kann es immer noch nicht fassen, dass ich mir meinen Kindheitstraum erfüllt habe! Andererseits weiß ich nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich kann mir meine Arbeit nicht mehr ansehen, sobald sie in Buchform vorliegt. Ich fange gerade erst an, mir meine ersten Alben wieder ansehen zu können!

13. Welche Noten hatten Sie im Kunstunterricht in der Schule?

Das kam auf den Lehrer an! Manche waren der Meinung, dass Comics keine Kunst sind und gaben mir schlechte Noten, weil meine Zeichnungen nicht künstlerisch genug waren. Andere haben mich sehr ermutigt. Aber in den meisten Fällen hatte ich sehr gute Noten.

14. Was können Sie überhaupt nicht zeichnen?

Autos und Motorräder ... das ist die Hölle für mich! Ich kann Geschichten erzählen, die 52 v. Chr. in Gallien spielen.