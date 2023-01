Wegen Israel-Kritik Eklat um den französischen Comic-Star Jacques Tardi

Jacques Tardi ist einer der profiliertesten Comiczeichner Frankreichs. Jetzt hat die Auseinandersetzung um ein zusammen mit seiner Frau Dominique Grange erarbeitetes Buch zu einem deutsch-französischen Eklat geführt.

Auslöser war die eigentlich für Januar beim Hamburger Carlsen-Verlag geplante deutsche Ausgabe des Buches „Elise und die Partisanen“.

Darin zeichnet der 76-jährige Tardi die Lebensgeschichte seiner 1940 geborenen Frau nach, die sich als Sängerin einen Namen gemacht hat und in der 68-Protestbewegung aktiv war. „Ihr Lied ‘Les Nouveaux Partisans’ wurde zur Hymne der Widerstandsbewegung“, heißt es in der Vorankündigung des Bandes. „Auch heute setzt sie sich noch gegen soziale Ungleichheit ein und inspiriert uns Lesende dazu, es ihr gleichzutun.“

Vorwurf der „Apartheid“

Kurz vor der Veröffentlichung zog der Carlsen-Verlag den Titel jedoch zurück. Anlass war ein Nachwort von Dominique Grange, in dem sie sich offenbar sehr kritisch mit der Politik Israels gegenüber den Palästinensern auseinandersetzt, diese als „Apartheid“ bezeichnet und sich dabei auch positiv auf die von vielen Fachleuten als antisemitisch eingestufte BDS-Bewegung bezieht.

Zurückzogen: Links die französische Ausgabe des umstrittenen Buches, rechts das vorläufige Cover der deutschen Ausgabe, die nun doch nicht erscheint. © Delcourt/Carlsen

Das ging dem Hamburger Verlag zu weit. „Der Carlsen Verlag möchte in diesem Konflikt keine dezidierte Stellung beziehen und sich nicht in die unüberschaubare Diskussion – insbesondere bezüglich des mit Antisemitismus in Verbindung gebrachten BDS – verwickeln“, heißt es in der Stellungnahme.

Nach wie vor sei man „überzeugt von der Qualität von Dominique Granges Geschichte und den Illustrationen Jacques Tardis, jedoch lässt sich für uns das Nachwort nicht vom Inhalt trennen“. Die Verantwortlichen des Verlages bedauerten, „dass wir mit Blick aufs Nachwort nicht aufmerksam genug geprüft haben und dass wir den Titel nicht veröffentlichen werden“.

Vorgeschobene Gründe

Noch im Dezember hatte der Carlsen-Verlag die Absage des Titels mit vorgeschobenen Argumenten begründet. So wurde sie auch dem Tagesspiegel gegenüber mit „lizenztechnischen Gründen“ erklärt.

Jaques Tardi und Dominique Grange 2014 beim Internationalen Comic-Salon Erlangen. © Lars von Törne

Gegenüber dem französischen Delcourt-Verlag, der das Buch 2021 veröffentlicht hatte, wurden anfangs offenbar ebenfalls andere Gründe für die Absage kommuniziert, wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet. Delcourt verurteilt demzufolge den Vorgang als „absurde und unwürdige Zensur“, da die persönliche Meinung der Autorin nicht gleichgesetzt werden könne mit der Ansicht des Verlags.

„Das ist gelinde gesagt unhöflich“

Auch Dominique Grange erfuhr offenbar erst durch Zufall, dass ihr Buch nicht wie geplant auf Deutsch erscheinen werde. „Das ist gelinde gesagt unhöflich“, sie sei „verletzt“, erklärte sie gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP. Sie empfinde den Vorgang als Zensur. „Der Comic wurde auf Italienisch, Spanisch, Katalanisch und Portugiesisch veröffentlicht und wird demnächst auch in den USA erscheinen. Jedes Mal ohne Probleme“, fügte sie hinzu.

Wegen der intransparenten Kommunikation des Vorgangs hat inzwischen auch der deutsche Übersetzer Ulrich Pröfrock seine Zusammenarbeit mit dem Carlsen-Verlag aufgekündigt. Pröfrock, der einer der renommiertesten Comic-Übersetzer Deutschlands ist, warf dem Carlsen-Verlag vor, nicht zu seiner eigenen Entscheidung zu stehen und zu lange auf den „Deckmantel des Schweigens“ gesetzt zu haben. „Den Glauben, sich dadurch einer öffentlichen Diskussion entziehen zu können, halte ich für verfehlt“, zitiert ihn der BR. „Wenn man eine Haltung hat, sollte man sie vertreten.“

