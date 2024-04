Der 24-Stunden-Plan von Joko & Klaas Ouvertüre bis Konfitüre

Zugegeben: Viel Zeit hat ProSieben seinen beiden Star-Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nicht gegeben, nachdem sie am Dienstagabend in der Jubiläumssendung von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ den Hauptpreis gewonnen hatten. Sie dürfen am Sonntag einen ganz Tag lang Programmdirektoren für den reichweitenstarken Sender aus der ProSiebenSat1-Familie sein.

Mit der üblichen computergestützten Programmplanung eines kommerziellen Senders wie ProSieben hat der handschriftliche „Plan“ der beiden Entertainer eigentlich nur gemeinsam, dass er um 00.00 Uhr beginnt und dass um „ca. 00.00“ „Schluss !!!“ ist. Sonst ähnelt der Spickzettel „von und mit Joko & Klaas“ eher einer allgemeinen Zielsetzung zur Verbesserung von Quoten und Marktanteilen.

Die Fans von Joko & Klaas werden dabei gleich um Mitternacht adressiert. Denn der ProSieben-Sonntag beginnt „mit der feierlichen Übernahme des Senders von uns“ – wobei dieser Programmpunkt wohl nicht live, sondern voraufgezeichnet sein dürfte. Danach wird es deutlich allgemeiner: Um 01.00 Uhr stehen „Feinste Perlen der Nachtunterhaltung“ auf dem Programm, zwischen 07.55 Uhr und 09.00 Uhr folgen „Die beste ,Simpsons‘-Episode ever!“ und „Die schlechteste ,Simpsons‘-Episode Ever!!“.

Richtig ernst wird es für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf um 09.00 Uhr. Dann steht als Live-Event „Ouvertüre bis Konfitüre – Starten in den Tag mit Joko & Klaas“ auf dem Programm. Darunter kann man sich viel vorstellen, beispielsweise ein gemeinsames Frühstück vor laufender Kamera. Auch was danach folgt, ist eher vage: denn dazu zählt der „Griff in den Pro7-Giftschrank“, Premium-Entertainment und Spielenachmittag.

Überraschungen in der Prime Time

Immerhin: ab 15.50 Uhr soll Steven Gätjen für „Überraschung“ sorgen. Und für die „Primetime“ kündigen die Unterhaltungs-Experten gleich ein „Neues Show-Format“ an – versehen mit einem „evtl.“. Aus den ProSieben-News werden kurzerhand die „Worst of Informationen“. Was zwischen 22.15 und Mitternacht folgt, steht noch unter Finanzvorbehalt – dann wird gezeigt, „was das Budget noch hergibt“.

Was sich hinter den Programmpunkten genau verbirgt, wird erst der Sonntag selbst zeigen. ProSieben weist ausdrücklich darauf hin, dass an diesem Tag „ausschließlich die Programmdirektoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verantwortlich“ sind.

Verantwortlich mag zutreffen, doch die Umsetzung dürfte kaum allein auf ihren Schultern lasten. Somit kann als sicher gelten, dass in Unterföhring viele ProSieben-Mitarbeiter gehörig ins Schwitzen kommen.