Der „Tatort“ aus Freiburg Die Abgründe einer Familie

„Wir kennen unsere Kinder zumindest soweit ganz gut“, sagt Mutter Miriam Schenk (Susanne Bormann) zum Freiburger Ermittler-Duo Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner), das längst dabei ist, den mysteriösen Tod des Jugendlichen Christopher aufzuklären. Chris, der mit Miriam Schenks Sohn Benno (Aniol Kirberg) ebenso befreundet ist wie mit Zoé (Caroline Cousin), der Tochter von Miriam Schenks Lebensgefährten Paul Wolf (Christian Schmidt).

Eine Patchwork-Familie. Lange dachten alle, es handelte sich um eine gut funktionierende Vorzeigefamilie. Weit gefehlt. Die Jugendlichen, die alle fast erwachsen sind, irgendwo zwischen Abitur und beginnendem Studium, leben in ihrer eigenen Welt. Wie wenig ihre Eltern diese Welt kennen, davon erzählt der elfte Schwarzwälder „Tatort“ (Drehbuch: Astrid Ströher, Regie: Kai Wessel), der den adäquaten Titel „Das geheime Leben unserer Kinder“ trägt (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr).

Was wissen wir denn schon wirklich über unsere Kinder – oder voneinander? Miriam Schenk (Susanne Bormann) zu Kommissarin Franziska Tobler (Eva Löbau).

Der Tod von Chris verändert alles und wirkt wie ein Katalysator nicht nur innerhalb des familiären Geflechts, das fragiler ist, als es zu sein scheint, sondern auch darüber hinaus. Die Ermittlungen führen Tobler und Berg schnell in die Freiburger Drogenszene und darüber hinaus in die Welt volatiler Geschäfte mit Krypto-Währungen. Denn genau in dieser Welt bewegen sich Paul und Zoé.

Was diesen neuen gelungenen Fall – in dem oftmals Split-Screens eingesetzt werden – so sehenswert und bezwingend macht, ist der sehr fein und nuanciert skizzierte Verfall des Vertrauens innerhalb einer Familie, die um die Abgründe, an denen sie bereits längere Zeit entlangschlitterte, kaum untereinander wusste. Am Ende wird wirklich nichts mehr so sein, wie es zuvor einmal war.