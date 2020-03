Burhan Qurbanis "Berlin Alexanderplatz" und Nora Fingscheidts "Systemsprenger" führen das Nominiertenfeld für den deutschen Filmpreis an, der am 24. April in Berlin verliehen wird. Ob vor Publikum oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das ließen Kulturstaatsministerin Monika Grütters, deren Behörde die 2,8 Millionen Euro Preisgelder bereitstellt, und Filmakademie-Präsident Ulrich Matthes bei der Verkündung am Mittwoch noch offen. Da Grütters Behörde erst am Dienstagabend die vorläufige Schließung aller vom Bund getragenen Bühnen in Berlin anordnete, ist es unwahrscheinlich, dass die Lolas in diesem Jahr vor Publikum verliehen werden.

Das wäre ein empfindlicher Rückschlag für die deutsche Filmbranche, die die Verleihung des Filmpreises gerne als Bühne nutzt, um die eigenen Erfolge zu feiern. Die können sich in diesem Jahr immerhin sehen lasse. Paula Beer gewann auf der Berlinale den Silbernen Bär als beste Darstellerin, Nora Fingscheidt sorgte im Jahr zuvor mit "Systemsprenger" für Aufsehen, gerade hat sie ihre erste internationale Produktion mit Sandra Bullock abgedreht.

Bärengewinnerin Paula Beer geht leer aus

Umso erstaunlicher, dass Bärengewinnerin Paula Beer bei den Nominierungen für die Lolas - im Gegensatz zu "Systemsprenger"-Hauptdarstellerin Helena Zengel - übergangen wurde. Die anderen beiden Nominierungen in der Darstellerinnen-kategorie gingen an Alina Serban für "Gipsy Queen" und an Anne Ratte-Polle für "Es gilt das gesprochene Wort" von Ilker Çatak, der mit fünf Nominierungen, unter anderem für die Regie und als bester Film, die große Überraschung ist.

Dass zwei verlässliche Namen, Christian Petzold mit "Undine" und Jan Ole Gerster mit "Lara", nur in der Kategorie "Bester Film" berücksichtigt wurden, ist vielleicht ein Indiz für das Kinojahr, dessen Qualität sich schwer an konkreten Kriterien festmachen lässt. ("Undine" wurde nur noch für in der Kategorie "Ton" nominiert) Daher ist es fast folgerichtig, dass die diesjährigen Lolas möglicherweise zwei Filme untereinander ausmachen.

Nur eine Kategorie zeigt die Bandbreite des Jahrgangs

Welches Potential in diesem Jahrgang steckt, lässt sich vielleicht am besten in der Kategorie "Schnitt" ablesen, in der mit "Schlingensief - In das Schweigen hineinschreien" von Bettina Böhler auch ein Dokumentarfilm nominiert ist. Zusammen mit "Systemsprenger" sowie Mariko Minoguchis relativitätstheoretischem Liebesdrama "Mein Ende. Dein Anfang" (fraglos eines der besten Drehbücher des Jahres) und Katrin Gebbes opakem Mysterydrama "Pelikanblut" zeigt sich hier die Bandbreite des deutschen Kinos 2020 am profiliertesten. Es ist müßig zu betonen, dass alle Filme von Regisseurinnen gedreht wurden. In den Kategorien "Regie" und "Bester Film" ist Fingscheidt hingegen als einzige Frau vertreten.

Mit Qurbani und Fingscheidt würdigt die Filmakademie immerhin eine neue Generation von Filmemacherinnen, die erzählerisches Neuland betreten und dabei über einer eigene Handschrift verfügen. Das Sozialdrama und das Geschichtskino - wie auch die Literaturverfilmung, siehe Christian Schwochows fades Bilderbuchkino "Deutschstunde", das die Akademiemitglieder bezeichnenderweise für die Kamera nominierte - sind im deutschen Film hinreichend toterzählt worden.

Hoffen darf auch Thomas Heise, der mit seinem epischen Lebenswerk "Heimat ist ein Raum aus Zeit " neben Maryam Zarees "Born in Evin" und "Schlingensief - In das Schweigen hineinschreien" für den besten Dokumentarfilm nominiert wurde. Es wäre überfällig, dass mit dieser persönlichen Familienchronik - gerade vor dem Hintergrund, was im deutschen Kino gewöhnlich als seriöse historische Aufarbeitung durchgeht - einer der besten, oft marginalisierten deutschen Filmemacher endlich mit dem wichtigsten deutschen Filmpreis ausgezeichnet wird.