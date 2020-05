Der Berliner Senat hat übers Wochenende in Sachen Lockerungsmaßnahmen für die Kinos nachgebessert. Hieß es noch am Freitag auf der Senats-Webseite reichlich irritierend, die Kinos blieben bis 11. Mai geschlossen – und auch auf Nachfrage wurde kein anderes Datum genannt - , so ist im Maßnahmenkatalog jetzt nachzulesen, dass „Kinos und ähnliche Einrichtungen“ bis zunächst 5. Juni geschlossen bleiben.

Anders als die Theater und Konzerthäuser, die als Kultureinrichtungen in dieser Saison gar nicht mehr öffnen, zählen die Kinos zu den Vergnügungsstätten. Das Datum 5. Juni gilt auch für Clubs, Spielhallen und Bordelle. Für Freiluftkinos gilt keine Ausnahme; ausdrücklich ausgenommen von der neuen Verordnung sind lediglich Autokinos.

[Behalten Sie den Überblick über die Corona-Entwicklung in Ihrem Berliner Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihre Nachbarschaft. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de.]

Sie dürfen öffnen, „sofern sichergestellt ist, das die Zuschauer*innen innerhalb ihrer Fahrzeuge bleiben, zwischen den Autos ein Mindestabstand von 1,5 Metern besteht und der Ticketverkauf den Hygienevorgaben entspricht“.

Bundesweit kommt es wie berichtet zu einem Flickenteppich der Kino-Wiedereröffnungen: Hessen erlaubt sie ab 15. Mai, Schleswig-Holstein, Sachsen und nun auch Mecklenburg-Vorpommern ab 18. Mai, NRW ab Ende des Monats und Baden-Württemberg frühestens deutlich nach Pfingsten.

Wegen der notwendigen und üblichen Bundesfilmstarts sei das für die Filmbranche „verheerend“, sagte Christine Berg, Vorstandsvorsitzende des Hauptverbands der Filmtheater, dem Tagesspiegel. [chp]