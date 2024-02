Die Popmusikerin Dua Lipa als Literaturinfluencerin Auch wer schreibt, wird gehört

Als der sri-lankische Schriftsteller Shehan Karunatilaka 2022 für „Die sieben Monde des Maali Almeida“ in London den Booker Prize bekam, hielt zur Überraschung vieler Literaturmenschen ausgerechnet ein Popstar die Eröffnungsrede der Verleihungszeremonie: Dua Lipa. Geboren 1985 als Kind eines Kosovo-Albaners und einer albanischen Bosnierin, sprach die Musikerin an diesem Abend über ihre Herkunft und ihre Leidenschaft für das Lesen.

Als sie elf Jahre gewesen sei, erzählte sie, kehrten die Eltern nach ihrer Flucht vor den Jugoslawienkriegen wieder zurück in den Kosovo. Zu dieser Zeit begann Dua Lipa, sich mit Büchern von Ismail Kadare „mit dem Erbe und der Identität meiner Familie als Kosovo-Albanerin“ auseinanderzusetzen und lernte so „den albanischen Widerstandsgeist kennen“.

Der Literatur ist sie seitdem treu geblieben, auch als sie mit Songs wie „One Kiss“ zu einem Popstar wurde. Seit 2021 gibt sie auf ihren Social-Media-Kanälen einen wöchentlichen Lifestyle-Newsletter heraus, Service95, und auf dieser Seite führt sie seitdem in ihrem „Book Cklub“ immer mal wieder per Zoom Gespräche mit Schriftstellern und Schriftstellerinnen, mit Douglas Stuart, Hanya Yanagihara oder Emma Cline.

Wie haben Sie es gmacht, Frau Cline?

Die Gespräche dauern eine halbe Stunde und drehen sich um das Schreiben und die Bücher der Autoren und Autorinnen. Das Ambiente ist schlicht, Dua Lipa sitzt vor einem Buchregal, Emma Cline etwa vor einem völlig kahlen Hintergrund. Weder Katzen, Kaffeetassen oder sonstige Accessoires von Buchinfluencerinnen auf TikTok oder Instagram sorgen für Ablenkung. Es zählt allein: Das Wort. Es zählen die Literatur, die Form und der Stil eines Romans, die Frage: Wie haben Sie es gemacht, Frau Cline?

Dua Lipa empfiehlt in ihrem Buchclub einen Roman von Khaled Hosseini © Dua Lipa service95

Auf Instagram erreicht Dua Lipa 89 Millionen Follower, die Service95-Seite zählt 300.000. Literatur spielt hier eine genau so große Rolle wie anderer Lifestyle, mit dem Buchclub, Empfehlungen, Hintergründen, Rezensionen.

Das freut den Buchmarkt (Jugend liest doch!), das freut die klassische Literaturkritik (doch noch nicht alles verloren!). Und sowieso: Die Verbindung von Pop und Literatur ist seit jeher eine ergiebige. Oder auch, mit den Worten von Dua Lipa bei der Booker-Prize-Verleihung: „Good writing has the power to make people feel seen and heard, to tell stories that the world has ignored.“