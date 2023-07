Ende einer Ära Letzte Ausgabe der „Kunstzeitung“

Sie war jedem Museums- und Galeriebesucher geläufig. Die „Kunstzeitung“ – eine feine Publikation, die man an vielen Kunstorten ausgelegt fand und umsonst mitnehmen konnte. Initiiert wurde sie 1996 von dem in Berlin ansässigen Verlag Kindinger + Schmid. Die Idee dahinter war einfach wie bestechend: Menschen zum „Nulltarif“ an Kunst heranführen, sie für Kunst begeistern.

Und so setzte man – trotz Gratis-Zeitung – auf hochwertigen, unabhängigen und kritischen Journalismus. Ganze 62 Millionen Exemplare wurden über die Jahre von den über 2000 Verteilerstationen in Museen, Galerien und Kunstvereinen, Bibliotheken, Theatern und Hochschulen unters Volk gebracht.

Aus Sicht des Herausgebers, Karlheinz Schmid, wurde die Bedeutung und der Bildungsanspruch der Publikation jedoch seitens der Politik nicht erkannt. Während viele Kulturinstitutionen während der Pandemie aus dem Neustart-Etat gefördert wurden, gab es für die „Kunstzeitung“ keine Hilfe. Und dies, obwohl auch sie von einbrechenden Werbeeinnahmen betroffen waren. Denn die Anzeigenkunden zogen sich wegen mangelnder Öffentlichkeit während des Lockdowns zunehmend zurück.

Anfangs waren die Verleger noch optimistisch, dass sich das Anzeigengeschäft erholen würde. Doch nun mussten sie sich eingestehen, dass die Publikation bei steigenden Produktionskosten und sinkenden Anzeigen nicht länger finanzierbar ist. Auch dem zunehmendem Druck, sich für Inserate mit wohlwollender redaktioneller Berichterstattung zu revanchieren, gaben die beiden Verleger nicht nach.

„Lieber aufhören, als sich verbiegen“, so Gabriele Lindinger und Karlheinz Schmid. In der vergangenen Woche ist die letzte Ausgabe der „Kunstzeitung“ erschienen.