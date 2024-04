Er hat Taylor Swift die Krone geklaut Artemas und sein Hit „I Like The Way You Kiss Me“

Es läuft wie erwartet mit dem neuen Taylor-Swift-Album: Nachdem „The Tortured Poets Department“ mit 11,5 Millionen Abrufen den erfolgreichsten Streaming-Starttag aller Zeiten hatte, steht es eine Woche nach seiner Veröffentlichung in vielen Ländern an der Spitze der Charts.

So sprang es in den USA sofort auf Platz eins und war damit Swifts 14. Album an dieser Postion. In Zahlen ausgedrückt: Von den über 2,5 Millionen vertriebenen Alben-Einheiten waren 1,9 Millionen Einheiten traditionelle Albumverkäufe – allein 859.000 Vinylkäufe – und 891,34 Millionen Einheiten On-Demand-Streams.

Auch in Großbritannien und Deutschland landete der US-Star mit seinem neuen Werk an erster Stelle der Albumcharts. Doch was ist das? In der deutschen Single-Hitliste steht Taylor Swift mit „Fortnight“ feat. Post Malone nur an zweiter Stelle! Ganz oben – wie schon in den drei Wochen zuvor: „I Like The Way You Kiss Me“ von Artemas.

Der schmächtige Kerl, der seiner übermächtigen Kollegin zumindest in Deutschland die Krone geklaut hat, ist Anfang 20, heißt mit vollständigem Namen Artemas Diamandis und lebt in London.

Seine Erfolgsgeschichte ist derzeit spannender als der neuerliche Hype um All-American-Darling Taylor Swift: Inspiriert von Neunziger-Acts wie Nirvana, Weezer und Beck beginnt der autodidaktische Multiinstrumentalist als Teenager mit dem Musikmachen. Sein Debütalbum „ I’m Sorry I’m Like This“ erscheint 2022, im Februar 2024 folgt „Pretty“ – und mit „If You Think I’m Pretty“ der erste kleinere Hit.

In eine andere Dimension stößt Artemas dann im März mit „I Like The Way You Kiss Me“ vor, das innerhalb kurzer Zeit mehr als 60 Millionen Mal gestreamt wird und in rund zwei Millionen TikTok-Videos verwendet wird. Offenbar trifft das Stück, das wie alle Artemas-Songs kürzer als drei Minuten ist, einen Nerv bei der Gen Z. Es verbindet einen schnellen, monotonen Beat mit verhallten Gitarren, einer Frauenstimme und Artemas eigenem Gesang. Eine Art Techno-Pop-Rock.

Der Text skizziert die offenbar nicht unproblematische Beziehung der Küssenden. „Not trying to be romantic / I hit it from the back, just so you don’t get attached“ heißt es im Refrain. Und da sind sich Artemas und Taylor Swift wieder einig: Die Liebe als ewiges Spiel von Anziehung und Abstoßung ist der perfekte Stoff für Hits.