Ergänzung zur „Vierten Gewalt“ Die Leitmedien als Kriegstreiber

Dieser Sachbuch-Bestseller hieß „Die vierte Gewalt“. Die Autoren Richard David Precht und Harald Welzer stellten erhebliches Medienversagen fest, exemplifiziert an der Beobachtung, dass die wenigsten Journalisten und Publizisten Zweifel an der Notwendigkeit von Panzerlieferungen an die Ukraine äußerten. Dabei hätten sie ignoriert, dass die Überzeugungen der veröffentlichten und der öffentlichen Meinung in dieser Frage differierten. Wie merkwürdig, wo doch der journalistische Auftrag eigentlich nicht darin liege, anderen Menschen zu erklären, warum sie falscher Meinung seien.

Vereinseitigung der Perspektive

Genuin, so hatte es Michael Haller dekretiert, sei die Aufgabe des Journalismus einmal anders definiert gewesen - nämlich die „in vielfältige Interessen differenzierte Gesellschaft abzubilden“. Das hat laut Precht/Welzer in der Frage der Panzerlieferungen nicht stattgefunden, vielmehr sei die Perspektive auf den Krieg vereinseitigt worden. Diese Behauptung führte zu einiger Aufregung, „zumal der empirische Beleg für diese These damals noch ausstand, wie nicht zu Unrecht moniert wurde“.

Dieses Eingeständnis findet in dem Artikel „Die veröffentlichte Meinung. Eine Inhaltsanalyse der deutschen Medienberichterstattung zum Ukrainekrieg“, publiziert im aktuellen Heft der „Neuen Rundschau“. In die Untersuchung flossen nicht weniger als 107.000 Texte ein, publiziert zwischen 1. Februar 2022 und dem 31. Januar 2023. Dazu kommen 1,1 Millionen Beiträge aus 140 Regionalzeitungen und 13,5 Millionen Twitter-Beiträge.

Nun könnte man feststellen, dass dieses Volumen an Material die Materialschwäche in der „Vierten Gewalt“ unbedingt vergessen machen soll. Einerseits. Andererseits kann das Fazit der Untersuchung nicht überraschen: „Man kann gesichert sagen, dass der Diskurs, der in den Berichterstattungen und Kommentaren der Leitmedien zum Ukrainekrieg stattfindet, die Meinungs- und Diskurslandschaft in der Bevölkerung nicht widerspiegelt.“ Die Selbstbeschränkung der Leitmedien auf eine Erzählung adressiere das Geschehen nicht entfernt in seiner ganzen Komplexität und Widersprüchlichkeit.

Der politische Journalismus habe, schreiben Leo Keller und Harald Welzer, einen guten Anteil daran, wie zentrale gesellschaftliche Ziele und Minima umformatiert worden seien - von Frieden auf Rüstung, von Klimapolitik auf Verteidigungspolitik, von diplomatischen Konfliktstrategien auf militärische. Fazit: Bleibt zu hoffen, dass die große Eskalation eines entgrenzten Kriegs oder eines Atomkriegs auch dann ausbleibt, wenn so viele ihre Aufgabe darin zu sehen scheinen, sie herbeizuschreiben.“

Um diese wilde These zu gewinnen, hätte es nicht so viele Megatonnen an Material gebraucht. Ein Blick in „Die vierte Gewalt“ hätte genügt.