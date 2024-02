Festival-Leitung bezieht Stellung Berlinale lädt AfD-Politiker von Eröffnungsgala aus

Nach vehementer Kritik an der Berlinale wegen der Einladung von zwei Mitgliedern der Berliner AfD, ausgelöst durch einen offenen Brief von knapp 200 Personen aus der internationalen Kultur- und Filmszene, hat die Leitung des Filmfestivals nun reagiert und die Einladungen offiziell zurückgezogen. In den Tagen nach der öffentlichen Kritik hatte sich die Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek zunächst darauf berufen, dass das Festival lediglich Kartenkontingente an die Kulturstaatsministerin und das Berliner Abgeordnetenhaus aushändige und keinerlei Kontrolle über deren Einladungspolitik habe.

Am Donnerstag ging die Berlinale-Leitung nun die Offensive über und revidierte in einem Statement ihre bisherige Position: „Gerade auch angesichts der Enthüllungen, die es in den vergangenen Wochen zu explizit antidemokratischen Positionen und einzelnen Politiker*innen der AfD gab, ist es für uns – als Berlinale und als Team – wichtig, unmissverständlich Stellung zu beziehen für eine offene Demokratie. Wir haben daher heute alle zuvor eingeladenen AfD-Politiker*innen schriftlich ausgeladen und sie darüber informiert, dass sie auf der Berlinale nicht willkommen sind.“

Die freiheitliche DNA der Berlinale

Mariëtte Rissenbeek und Carlo Chatrian betonen in ihrer Mitteilung, dass durch den aktuellen Diskurs noch einmal deutlich geworden sei, wie sehr das Engagement für eine freie, tolerante Gesellschaft und gegen Rechtsextremismus zur DNA der Berlinale gehört. Die Gründungsmission Berlinale basiert auf demokratischen Grundwerten, dafür stehe auch das von ihnen verantwortete Programm.

„In Zeiten, in denen rechtsextreme Personen in die Parlamente einziehen, will die Berlinale mit der heutigen Ausladung der AfD eine klare Position beziehen. Die Diskussion zum Umgang mit Politiker*innen der AfD betrifft auch viele andere Organisationen und Festivals. Diese Debatte muss gesamtgesellschaftlich und gemeinsam mit allen demokratischen Parteien geführt werden.“

Anfeindungen durch die AfD

Zuvor hatten sich bereits das „Netzwerk Film & Demokratie“, dem zahlreiche Branchenverbände angehören, Besorgnis geäußert. In einem offenen Brief hatte das 2020 gegründete Netzwerk, zum unter anderem die Produzentenallianz, die AG Filmfestival, die Deutsche Filmakademie und der Bundesverband Schauspiel gehören, an die Verantwortlichen appelliert, die bisherige Praxis der Einladung von AfD-Politiker:inne zu überprüfen und zu ändern.

„Filmpolitisch ist die AfD bisher lediglich durch Anfeindungen von Filmschaffenden und Anwürfen gegen Brancheninstitutionen aufgefallen“, heißt es in dem Schreiben. „Aus ihren Anträgen und ihrer Programmatik spricht der unverhohlene Wunsch nach einer staatlich in ihrem Sinne regulierten Kunst.“ Dort, wo die AfD mit der Filmbranche in Berührung komme, „sehen wir alle Beteiligten in der Pflicht, klarzustellen, dass völkisch-nationalistische Ideologie mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar ist“, so das Netzwerk. Die Berlinale sei Aushängeschild und Treffpunkt der Branche, deren Ansehen sehe man durch solche Einladungen jetzt in Gefahr. Gerade Deutschlands bedeutendstes Filmfestival lebe von einem weltoffenen und freiheitlichen Miteinander.

Nach Online-Protesten gegen die Einladungen sprach Berlinale-Geschäftsführerin im Tagesspiegel-Interview noch von einem „großen Dilemma“. Die Berlinale respektiere es, „wenn die Kulturstaatsministerin und der Berliner Senat ihre Kartenkontingente an demokratische Mandatsträger vergeben, auch wenn sie von der AFD sind. Dass wir damit nicht die AFD gutheißen, ist ja klar.“