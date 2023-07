Flashback auf der Fashion Week Das Label Oilily ist zurück

In Berlin wird gerade sehr viel neue Mode für den nächsten Sommer gezeigt. Nicht nur auf Schauen, sondern seit Dienstag auch an Kleiderstangen auf der Messe Premium. Und weil man sich hier auf die Kleidung konzentriert, entdeckt man manchmal Überraschendes: Zum Beispiel, dass das Neue auch die Rückkehr zum Alten sein kann.

So wie bei dem niederländischen Label Oilily. Wahrscheinlich weckt schon der niedlich klingende Name nostalgische Gefühle an bunte Kinderkleidung. Alle, die in den 80er- und 90er-Jahren aufwuchsen, können sich wahrscheinlich noch an die wilden Muster, die ungewöhnlichen Farbkombinationen erinnern. Passend dazu gab es ein Parfüm, dass nach Zuckerwatte roch. Mit herkömmlicher Kinderkleidung hatte Oilily so wenig zu tun, wie Fast Fashion mit Haute Couture.

© Oilily

Dass Oilily vor einer Woche sein 60-jähriges Jubiläum feiern konnte, ist ein kleines Wunder. 1963 gründete das niederländische Ehepaar Olsthoorn, er Kaufmann, sie Handarbeitslehrerin, die Marke. Damals wurden Kinder noch wie kleine Erwachsene angezogen. Das wollten die Olsthoorns ändern und ihre fünf Kinder waren ein willkommenes Experimentierfeld. Die Marke wuchs und wurde bald weltweit verkauft. Die Rolling Stones, Madonna und Michael Jackson kamen vorbei, um ihre Kinder einzukleiden.

2000 verkauften die Gründer ihre Firma an eine Investoren-Gruppe und ab da passierte, was das Schicksal vieler erfolgreicher Marken ist: Sie blutete aus. Statt die Mode weiterzuentwickeln, überschwemmte der neue Inhaber den Markt mit Parfüms und immer gleich gemusterten Taschen. Nur ein paar Jahre später war die Firma pleite und die Familie kaufte die Markenrechte zurück. Es dauerte, bis sich die fünf Geschwister auf ein Konzept für die Zukunft einigen konnten.

Jetzt steht Brecht Olsthoorn, eine der Töchter, auf dem Stand der Premium und zeigt eine Damenkollektion, die so eindeutig an die guten Zeiten von Oilily erinnert, dass ihr Stand belagert wird von Menschen, die ihre Kindheitserinnerungen mit ihr teilen wollen. „Jeder hat schöne Erinnerungen“, sagt sie und ist ein bisschen überrascht, wie euphorisch ihr Comeback aufgenommen wird. Das könnte daran liegen, dass die ihre Kleidung gerade dringend benötigtes Dopamin produziert. Wie ein zufällig vorbeigehender Experte bemerkt: „Die haben eigentlich die Dopamin-Kleidung erfunden.“