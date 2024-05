George Lucas wird 80 Wie steht es um die Zukunft von „Star Wars“?

1977 begründete George Lucas mit dem ersten „Krieg der Sterne“ eine Pop-Mythologie, die Generationen von Fans geprägt hat. Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia und Darth Vader sind heute aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken, der Satz „Möge die Macht mit Dir sein!“ wurde zum geflügelten Wort.

Seit der Disney-Konzern 2012 dem „Star Wars“-Erfinder die Rechte an Lucasfilm und seiner Weltraumsaga abgekauft hat, wuchern die Erzählungen im Kino- wie im Serienformat weiter. Die neue Serie „The Acolyte“ startet Anfang Juni auf Disney+. Aber hat sich die „Star Wars“-Begeisterung nicht irgendwann erschöpft?

In unserer Kolumne „3 auf 1“ beantworten Fachleute aktuelle Fragen – alle Folgen von „3 auf 1“ finden Sie hier.

Die kulturelle Relevanz der Filme ist generationenübergreifend

Kathleen Loock (Leibniz Universität Hannover) hat gerade das Buch „Hollywood Remaking: How Film Remakes, Sequels, and Franchises Shape Industry and Culture“ (University of California Press) veröffentlicht. Sie sagt: Eine Generationen verbindende Erzählung verspricht Kontinuität und Stabilität.

„Star Wars“ findet immer wieder neue Fans, gerade weil der Mythos so populär ist. Ausschlaggebend ist der epische Kampf zwischen Gut und Böse – erzählt als zeitlose, sich seriell entfaltende Science Fiction. Doch die kulturelle Relevanz der Filme und die generationenübergreifende Faszination für die von George Lucas erschaffene Erzählwelt wurden nach der Übernahme durch Disney im Jahr 2012 auch strategisch in die Fortsetzungen der Skywalker-Saga eingeschrieben. Gealterte Helden und die Rückkehr an bekannte Schauplätze schüren Nostalgie und Emotionen.

Das geschieht in den Filmen selbst, wo Rey und Finn sich als Fans von Han Solo und seinen Abenteuern mit dem Millennium Falcon entpuppen, ebenso wie in der echten Welt, wo „Star Wars“ oft wie ein ‚Familienerbstück‘ an jüngere Generationen weitergegeben wird. Zur anhaltenden Beliebtheit trägt auch die Neuausrichtung des Franchise als Filmuniversum bei, das neben der Skywalker-Saga die Erzählwelt in unabhängigen Filmen und Serien erkundet. Die Erzählmöglichkeiten versprechen – besonders in Krisenzeiten – Kontinuität und Stabilität.

Disney hat den Kern von „Star Wars“ verwässert

Claudia Reinhard leitet das Tagesspiegel-Kulturressort und hat früher an der „Star Wars“-Enzyklopädie „Jedipedia“ mitgearbeitet. Sie findet: Disney verwässert den Kern von „Star Wars“.

Als Rädchen, bzw. Riesenrad in der Kulturindustriemaschine Disney, hat „Star Wars“ in den vergangenen zwölf Jahren sein Soll übererfüllt. Schon immer verband das von George Lucas erdachte Franchise Mainstream und Subkultur; ausgehend von den erfolgreichen Filmen entstanden Fanfiction-Literatur im großen Stil sowie Erzählungen in anderen Medien, die sich außerhalb des vom Erfinder definierten Kanons abspielten. Mittlerweile ist allerdings auch das Publikum jenseits der Superfans mit einer solchen Masse an Inhalten in einem von Disney stetig weiter ausgedehnten Universums konfrontiert, dass unweigerlich Ermüdungserscheinungen eintreten müssen.

Noch immer finden sich in dem Wust an Content große Würfe wie die Serie „Andor“, und der niedliche Grogu alias Baby Yoda kann in „The Mandalorian“ eine neue Generation von Fans anlocken. Doch den Kern des Ganzen, die zentrale verbindende Erzählung über den Kampf zwischen Jedi und Sith, Demokratie gegen Tyrannei, Gut gegen Böse, hat Disney in seinem Kampf um die Vorherrschaft über den Streaming-Markt verwässert. Für die zukünftige Kreativernte kann das nicht förderlich sein.

George Lucas ist ein begnadeter Märchenonkel

Andreas Busche ist Kultur-Redakteur des Tagesspiegel und hat mit 13 zuerst die Star-Wars-Parodie „Spaceballs“ gesehen. Er findet: Eine gute Geschichte über den ewigen Kampf von Gut gegen Böse ist zeitlos.

George Lucas ist nicht nur ein begnadeter Märchenonkel, sondern auch ein gewiefter Geschäftsmann. Er wusste Mitte der 1970er Jahre genau, warum er für die Markenrechte an „Star Wars“ auf einen Großteil seiner Gage als Regisseur verzichtete: Eine gute Geschichte über den ewigen Kampf von Gut gegen Böse ist zeitlos.

Das verstanden auch die Erben des anderen großen amerikanischen Märchenonkels Walt Disney, als sie ihm die Rechte abkauften. Noch knapp fünfzig Jahre später sollte Lucas mit seiner Prognose Recht behalten, obwohl er schon lange nichts mehr mit dem Franchise zu tun hat – und mit einigen jüngeren Filmen aus der Disney-Ära so seine Probleme.

Dass die Figuren weiterhin faszinieren, zeigen der Erfolg der Serie „Obi-Wan Kenobi“ oder der Hype um Baby Yoda. Auch die Geschichten der Brüder Grimm sind heute altmodisch, werden aber immer wieder neu entdeckt – und von Hollywood neu verfilmt. Die Qualität der Filme und Serien mag inzwischen stark schwanken, aber im hintersten Winkel des „Star Wars“-Universums lassen sich auch künftig noch aufregende Entdeckungen machen.