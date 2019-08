Eigentlich machen klassische Open Air Spektakel ja keinen Spaß mehr. Weil aus Sicherheitsgründen fast alles verboten ist, was ein Konzert unter freiem Himmel zum vergnüglich-sinnlichen Gemeinschaftserlebnis werden lässt. Die Angst der Verantwortlichen davor, dass es hier nicht friedlich zugehen könnte, führt zu absurden Einschränkungen rund um den Musikgenuss. Dabei müssen Fans der Sinfonik ja akustisch sowieso schon große Abstriche machen, sobald sich Orchester aus ihrem natürlichen Lebenraum heraus bewegen. Denn aus Boxen klingt Klassik nun einmal nur halb so gut wie live im Saal.

Das wissen auch die Berliner Philharmoniker. Und doch haben sie sich entschlossen, am Samstag alle Berliner vors Brandenburger Tor einzuladen. Bei freiem Eintritt wird dann Beethovens "Neunte" erklingen, die Sinfonie mit dem berühmten Schluss-Chor auf Schillers "Ode an die Freude". Es geht um 30. Jahre Mauerfall, um den 250. Geburtstag des Komponisten, der 2020 ansteht - und natürlich vor allem um Kirill Petrenko. Um den neuen Chefdirigenten des Orchesters also, den die Musikerinnen und Musiker zwar schon im Juni 2015 zum Nachfolger von Simon Rattle gewählt haben, der aber erst jetzt endlich sein Amt antritt. Mit einem längst ausverkauften Abend in der Philharmonie am Freitag - und eben dem "Umsonst und draußen"-Event am Samstag.

Zwei Jahre lang wurde das Event vorbereitet

Andrea Zietzschmann, die Intendantin der Philharmoniker, erzählt am Dienstag bei einer Pressekonferenz, dass der russische Maestro dafür brennt, klassische Musik zugänglich z machen, in alle Bereich der Gesellschaft zu tragen. Gleichzeitig aber ist er auch ein akribischer Detailarbeiter, weshalb er bei dem PR-Termin auch nicht erscheint, sondern lieber noch einmal in die Partitur blickt. Die er selbstverständlich im handschriftlichen Original studiert hat, das in der Berliner Staatsbibliothek aufbewahrt wird.

Zwei Jahre lang haben die Vorbereitungen für den Abend am Brandenburger Tor gedauert, berichtet Andrea Zietzschmann: "Dieses Projekt war eine größten Herausforderungen meiner Karriere". Weil da im Vorfeld natürlich jede Menge Bedenkenträger mitreden. Letztlich hat sie sich mit Polizei, Verkehrslenkung und Feuerwehr darauf geeinigt, dass bis zu 32 000 Zuschauer dabei sein können. Über drei Eingänge wird das eingezäunte Gelände auf der Tiergartenseite des Tors zugänglich sein, von Norden und von Süden her jeweils in der Ebertstraße und von Westen her an der Straße des 17. Juni auf Höhe der Yitzhak-Rabin-Straße.

Die Besucher müssen diesen Beethoven-Abend durchstehen

Sitzgelegenheiten jedweder Art dürfen sich die Zuhörer nicht mitbringen am Samstag. Wer gleich um 18 Uhr bei der Öffnung der Tore kommt, um die besten Stehplätze vor der Bühne zu ergattern, wird rund vier Stunden auf den Beinen sein. Offiziell geht es um 20 Uhr los, weil aber das RBB-Fernsehen live überträgt, erklingt er erste Ton erst, wenn die "Tagesschau" vorbei ist. 90 Minuten dauert die Sinfonie, wer mag, kann am Ende "Freude, schöner Götterfunken" mitsingen. Mit 60 Mitarbeitern wird der Sender vor Ort im Einsatz sein, fünf Kilometer Kabel verlegen, 60 Mikrofone aufhängen und 11 Kameras aufbauen, um das Spiel der Musikerinnen und Musiker möglichst lebendig einzufangen.

Stockschirme sind auf dem Gelände verboten, Drohnen, Laserpointer, Waffen - und Glasflaschen. Wer sich seinen Champagner aber in eine Plastikpulle abfüllt, kommt damit rein. Ebenso wie mit einem Picknick, das in eine Tasche passt, die nicht größer als Din A 3 ist. Eine Gepäckaufbewahrung wie bei der Waldbühne wird es nicht geben, Cateringstände sind aber aufgebaut. Wer sich das nötige Stehvermögen nicht zutraut, kann Samstag den Fernseher einschalten - oder bereits Freitag ins Kino gehen. Denn Kirill Petrenkos Einstand in der Philharmonie wird auch auf elf Berliner Leinwänden gezeigt. Und auch auf RBB Kulturradio übertragen, ab 20 UIhr, sowie online in der Digital Concert Hall des Orchesters.

Mehr zum Thema Openair Event bei Young Euro Classic Beethoven für alle, alle für Beethoven

Noch omnipräsenter, noch multimedialer und niedrigschwellig zugänglicher ist kein Philharmoniker-Chefdirigent in seine Ära gestartet. Ganz nach dem Motto aus der "Ode an die Freude": Seid umschlungen, Millionen!