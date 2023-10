Hamas-Terror in Israel Filmemacher Yahav Winner bei Terrorangriff getötet

Der israelische Filmemacher Yahav Winner wurde beim Terrorangriff der Hamas auf das Kibbuz Kfar Aza im Süden Israels getötet. Israelische Soldaten entdeckten seine Leiche, nachdem er am 7. Oktober versucht hatte, seine Frau und ihr ein Monat altes Baby vor den Hamas-Terroristen zu schützen.

Am Donnerstag hatte die Verleihfirma Go2Films seinen Tod bestätigt, nachdem Winner seit dem Wochenende als vermisst gemeldet worden war. Der Regisseur des Kurzfilms „The Boy“, eine im Gaza-nahen Kibbuz angesiedelte Vater-Sohn-Geschichte, hatte beim diesjährigen Studentenfilmfestival in Tel Aviv den Preis für die beste Kamera gewonnen.

Seine Frau, die Filmemacherin Shaylee Atary, war, erklärte in einem bewegenden Statement, man wisse von dem Soldaten, der Winners Leiche gefunden habe, dass er durch einen einzelnen Schuss getötet worden sei. „Er hat nicht gelitten. Ich weiß auch, dass er nicht nur uns Schlafzimmerfenster gesichert hat, sondern auch versucht hat, die Haustür mit dem Buggy unserer Tochter zu blockieren, um die Terroristen aufzuhalten. Er ist nicht weggelaufen. Er hat weiter versucht uns zu retten. So war mein Ehemann.“

Atarys Werke waren unter anderem auf den Festivals in Cannes und San Sebastian zu sehen. Ihren Kurzfilm „Neurim“, der 2020 in Cannes in der Sektion Cinefondation lief, hatte Winner produziert. (Tsp)

“