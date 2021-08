Es gibt bisher noch keinen richtigen Sommerhit in diesem Jahr. Das scheint Helene Fischer jetzt ändern zu wollen - mit ihrem ersten neuen Song seit mehr als vier Jahren.

Dafür hat sie sich den größten Sommerhit-Sänger der jüngsten Vergangenheit zusammengetan: Luis Fonsi, der mit „Despacito“ 2017 alle Rekorde brach. Die beiden haben jetzt „Vamos a Marte“ veröffentlicht, das sich in bester „Atemlos durch die Nacht“-Tradition schnell im Kopf festbohrt.

Fischer und Fonsi wurden von einem zehnköpfigen Team unterstützt

Der Beginn ist verhalten: Zu perlenden Akustikgitarren berichtet Fischer von einem Mann, dem sie lange in die Augen sieht. Dann fordert er sie zum Tanzen auf. "Zwischen uns nur Millimeter, ich hab' keine Wahl/Ich folge dei'm Signal, oh", singt sie bevor pünktlich zur 30-Sekunden-Marke der Beat einsetzt, sie Synthies flirren und Luis Fonsi auf Spanisch dazukommt.

Der Refrain gehört wieder Helene Fischer allein, die sich kraftvoll in die Zeilen wirft: "Vamos a Marte, wir sprechen eine Sprache/ Du spürst, was ich sagе/ Du liebst meinen Körpеr, keine Wörter/ Könn'n beschreiben, was ich mit dir fühl'". Das ist ganz großes Schlagerpop-Kino. Hieß es früher "Vamos a la playa", lass uns an den Strand gehen, muss Powerfrau Helene Fischer natürlich höher hinaus - auf den Mars!

Der Dancebeat dazu ist clever und abwechslungsreich gemacht, spielt sogar das typische Becken-Schnarren des Trap an. Erst in der Strophe danach wird wieder etwas stumpfer durchgeklopft.

Fischer singt später auch Spanisch. Die Stimmen wechseln, es ist ein geradezu mustergültig abgespultes Duett. Beim Komponieren und beim Texten hat Fonsi und Fischer ein Team von zehn Personen geholfen. So läuft arbeitsteilige Pop-Produktion im Hochglanz-Segement heute. Und da kann es schon mal ein bisschen durcheinandergehen mit den Planeten, wenn es plötzlich heißt "Der Mond ist unsere Sonne". Vom Mars aus gesehen? Egal, es bleibt im Ohr und das ist alles, was zählt.

Dass „Vamos a Marte“ die Charts der nächsten Wochen beherrschen dürfte, ist keine allzu kühne Prognose. Fischer-Fans werden das Lied, dessen Video am Freitag um 18.45 Uhr Premiere hat, sicher hoch und runter hören. In Luis Fonsi hat sie einen guten Partner gefunden, der ihr bereitwillig die Bühne überlässt und sicher auch einen Teil seines nicht kleinen Publikums für den Song interessieren wird.

Die beiden sangen schon 2018 Fonsis Hits „Échame La Culpa“ und „Despacito“ zusammen im deutschen Fernsehen. Über Fischer sagt der puerto-ricanische Sänger: "Sie ist eine Künstlerin, die alles kann, die wahrhaft zu allem in der Lage ist. Und es war enorm aufregend, einen Song auf Deutsch und auf Spanisch zu singen – das ist etwas, das ich vorher noch niemals gemacht hatte." Wobei Fonsi kein Deutsch singt, nur Fischer wechselt ins Spanische, was sie passabel hinbekommt, sogar das "r" rollt sie ein bisschen. Wird schon werden mit dem Sommerhit.