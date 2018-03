So global war das sommerliche Berliner Jugendorchestertreffen im Konzerthaus am Gendarmenmarkt selten: Die 19. Ausgabe des „Young Euro Classic“-Festivals startet am 3. August mit einem Auftritt des Miagi Youth Orchestra aus Südafrika und wird am 20. August von Musikerinnen und Musikern aus Neuseeland beschlossen. Dazwischen treten Orchester aus Spanien und Slowenien, aus Kanada, Rumänien, den Niederlanden, Norwegen, der Ukraine, den USA, Russland und Georgien auf. Mit dabei sind auch das Bundesjugendorchester sowie -ballett, das Schleswig-Holstein Festival Orchester und das European Union Youth Orchestra.

Renommierte Dirigenten wie Mario Venzago, Kristian Järvi und Gianandrea Noseda arbeiten mit den Jugendlichen, das Orchester der Ukraine wird von der Dirigentin Oksana Lyniv geleitet. 15 Ur- oder deutsche Erstaufführungen sind angekündigt, darunter ein Werk zu Ehren von Nelson Mandela, der 2018 100 Jahre alt geworden wäre, komponiert vom ehemaligen Stipendiaten der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker, Duncan Ward. Tickets zu Preisen von 17 bis 29 Euro sind ab dem heutigen Donnerstag im Vorverkauf (weitere Infos unter www.young-euro-classic.de). Tsp