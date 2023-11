Kabarettist Moritz Neumeier witzelt - Ösi reagiert Deutsche über 70 - einfach töten

Moritz Neumeier kann sich darauf etwas einbilden. Er hat einen Österreicher dazu provoziert, was den Österreichern sonst sehr schwerfällt: sich für die Deutschen zu engagieren.

Alternative zum Abschieben

Und das kam so: Der Kabarettist Moritz Neumeier trat in der Show „Till Reiner’s Happy Hour“ auf, die beim Kultursender 3sat ausgestrahlt, also in Deutschland, der Schweiz und in Österreich wird. Neumeier also sagte: „Wenn man sich darüber aufregen möchte, dass nur so eine ganz kleine Gruppe von Menschen das Geld der Krankenkassen, die Wartelisten der Ärzte völlig überdurchschnittlich strapazieren, und du was dagegen tun möchtest, dann musst du ja nicht mehr Menschen schneller abschieben, sondern Deutsche über 70 – dass du die einfach tötest.“

Wo da der Witz liegen soll? Schwer zu sagen, aber Peter Kostelka, SPÖ-Politiker und Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs, geriet außer sich: „Derartige Aussagen sind eine unfassbare, unglaubliche, menschenverachtende Entgleisung und völlig inakzeptabel – auch in einem Kabarettprogramm“, beklagte er laut standard.at.

Kostelka forderte vom Sender „ein klares Statement“, sich von Neumeier und dessen Aussagen zu distanzieren. Außerdem sollte sich der 35-Jährige „für seine verbale Entgleisung entschuldigen“. Hier gehe es nicht mehr um die Freiheit der Kunst. „Denn die Grenzen sind dann klar überschritten, wenn Hass geschürt, eine Menschengruppe pauschal diffamiert und zu Gewalt und Tötung aufgerufen wird. Personen, die solche Botschaften verbreiten, dürfen dafür keine Plattformen erhalten, schon gar nicht in einem öffentlich-rechtlichen TV-Sender“, so Kostelka.

Auf Kostelkas Wutausbruch reagierte wiederum das zuständige ZDF. Der Sender verteidigte den Witz des Comedians. „In seinem satirischen Vortrag setzt sich Moritz Neumeier kritisch mit der Meinung auseinander, Geflüchtete würden das deutsche Gesundheitssystem entscheidend belasten. Um diese aus seiner Sicht unmenschliche These zu kritisieren, konfrontiert er sie mit Hilfe des satirischen Stilmittels der Übertreibung in derselben Logik mit einer zynischen Gegenthese“, erklärte der Sender. Anschließend distanziere Neumeier „sich jedoch selbst sehr klar von dieser absurden Äußerung und spricht sich im Kontext seines Gesamtvortrags für mehr Menschlichkeit aus“, so das ZDF laut standard.at.